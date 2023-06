Prasówka Brzeg 7.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

Nowa elewacja i izolacja ścian, modernizacja kotłowni oraz centralnego ogrzewania, do tego nowe drzwi, parapety oraz zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw – to tylko niektóre elementy gruntownego remontu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczy.

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu otrzymał zgodę na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego przy kierunku technik spedytor. Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla absolwentów klas ósmych, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych. To nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Prasówka 7.06 Brzeg: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Hailey Bieber to jedna z tych gwiazd, która jest inspiracją dla kobiet na całym świecie. W czymkolwiek nie pojawi się słynna modelka, od razu staje się hitem. Modna była już fryzura z warkoczykami, cały styl na clean girl, delikatny i rozświetlający makijaż i oczywiście paznokcie – glazed donut. Teraz influencerka zaprezentowała manicure, który z pewnością zagości na paznokciach wielu z was. To świetna propozycja na lato, więc musisz ją zobaczyć!