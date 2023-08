Prasówka Brzeg 9.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek (8 sierpnia) ok. godziny 15.20 służby ratunkowe z powiatu brzeskiego otrzymały zgłoszenie o tragicznym wypadku. W jego efekcie zginął 37-letni motocyklista, który potrącony został przez autobus.

Centralny, cyfrowy rejestr wszystkich grobów, pochówków i kremacji dostępny dla każdego. Taki plan ma rząd. Ludzie z branży pogrzebowej komentują, że to dobry i potrzebny pomysł. Jest jednak problem - kto za to zapłaci. I kiedy uda się to wprowadzić w życie?