Prasówka Brzeg 9.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

12 z 17 radnych powiatowych opowiedziało się za odwołaniem ze stanowiska starosty namysłowskiego Konrada Gęsiarza z PiS. Konieczne do tego były głosy radnych z PSL, którzy tworzyli z PiS koalicję rządzącą. Teraz władzę w powiecie przejmuje opozycja, a nowym starostą – jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie - zostanie przedstawiciel ludowców.

W środę (8 listopada) rano w Kluczborku pociąg osobowy potrącił 15-letnią dziewczynę. Do zdarzenia doszło około godzin. 10:20 przy ulicy Strzeleckiej w Kluczborku, czyli w kierunku Chocianowic. Pociąg jechał z Kluczborka do Lublińca.

Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.