Prasówka Brzeg 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii czarno-białe fotografie z Opola, Nysy, Brzegu, Kluczborka, Namysłowa, Prudnika i innych miast województwa opolskiego zostały pokolorowane i wyretuszowane. Dzięki temu możemy się przenieść w swoistą sentymentalną podróż w czasie.

Fani tureckich seriali mają kolejny powód do radości. Na Netfliksie jest już dostępna nowa produkcja "Midnight at the Pera Palace". Główną rolę kobiecą w ośmioodcinkowym serialu powierzono aktorce Hazal Kayi. Nie od dziś wiadomo, że jest piękną i bardzo utalentowaną kobietą. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?