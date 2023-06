Prasówka z Brzegu 16.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Koniec roku szkolnego to dobry czas na podsumowanie tego co minęło i nagrodzenie tych, którzy przyczynili się do uświetnienia miasta na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Uroczysta gala wręczenia statuetek Primus i Primus Inter Pares dla najlepszych uczniów szkół podstawowych odbyła się 14 czerwca w brzeskim ratuszu.