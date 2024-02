Prasówka z Brzegu 2.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Aqua aerobik to zajęcia niemal dla wszystkich, nawet dla osób które nie mogą chodzić na fitness ze względów zdrowotnych. Z ćwiczeń w wodzie mogą więc korzystać nie tylko seniorzy, ale też osoby po kontuzjach, kobiety w ciąży, dzieci i inni. Trening wzmocni mięśnie i wyszczupli sylwetkę. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści osiągniesz już po kilku zajęciach aqua fitnessu.

Kto z nas nie lubi memów? Wyjątkowo popularne są natomiast te o sportowcach. Wszyscy znamy przecież "Gówniare z paletkom", żarty z Arkadiusza Milika czy humorystyczne obrazki z Robertem Lewandowskim. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu.

Zgłoszenie o zaginięciu małych dzieci postawiło na nogi policjantów z Nysy, Opola, Wrocławia i Zgorzelca. 14-letni chłopiec i jego 10-letnia siostra nie wrócili do domu na czas. Ślad po nich zaginął - nie było żadnych listów pożegnalnych, nikomu nic wcześniej nie mówiły.

1 lutego około godziny 12.00 do służb wpłynęło zgłoszenie dotyczące zadymienia na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej w Brzegu. Powodem zadymienia okazała się paląca się szafa.

Urodę Iwony Pavlović od 3 marca będzie można podziwiać w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jak zawsze będzie wyglądała perfekcyjnie. Zadba o to, aby mieć pięknie ułożone włosy i mocno podkreślone oczy, które są stałym elementem w jej wizerunku. Ostatnio jednak gwiazda pokazała się bez makijażu. Zobacz, jak się prezentuje w wersji naturalnej.

Policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Brzegu podejrzewanego o włamanie na plebanię. Jego łupem padły pieniądze z kolęd. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Działał w warunkach recydywy. Teraz grozi mu kara do 15 lat więzienia.