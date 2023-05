Prasówka z Brzegu 25.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Czeska Wieś doszło do zapalenia się komory silnika autokaru przewożącego grupę dzieci. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej.

Rocznicowe obchody odbyły się 20 maja w Brzeskim Centrum Kultury. Spotkanie było okazją do wspomnień, wzruszeń, gratulacji i podziękowań. Wręczono odznaczenia związkowe, wyróżnienia i dyplomy.

Anna Hurning tworząc blog Polish your kitchen, pokazuje polską kuchnię zagranicznym smakoszom. Część czytelników ma polskie korzenie, inni korzystają z przepisów, bo są zafascynowani polską kuchnią. Przedstawiamy wam przepis na tradycyjny chłodnik z buraków z książki „Polish your kitchen. My family table”.