Prasówka z Brzegu 28.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przedstawiciele 5 powiatów i 23 gmin z województwa opolskiego podpisali z wojewodą umowy o budowie dróg na swoim terenie z rządowym dofinansowaniem o łącznej wysokości 68 mln złotych. To wystarczy na 30 kilometrów dróg.

Od nowego rozkładu jazdy PKP pasażerowie z Nysy do Wrocławia pojadą z przesiadką. Do Brzegu zawiezie ich szynobus, a tam przesiądą się do pociągu elektrycznego. Analogicznie podróż będzie wyglądała w drugą stronę.