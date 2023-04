Prasówka z Brzegu 30.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na drodze krajowej nr 94 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.

Majówka w tym roku w Brzegu zapowiada się niezwykle ciekawie. Brzeskie Centrum Kultury przygotowało dla mieszańców szereg atrakcji, które będą miały miejsce na brzeskiej marinie i Placu Drzewnym w dniach 1-2 maja.

Policjanci brzeskiej drogówki włączyli się w wojewódzkie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników naszych dróg. W trakcie swoich działań ujawnili blisko 50 wykroczeń związanych m. in. z niewłaściwym zachowaniem wobec pieszych czy też niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Działania rozpoczęły się od wczesnych godzin porannych 27 kwietnia i trwały do wieczora.