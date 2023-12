Prasówka z Brzegu 30.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Już w najbliższą niedzielę (31 grudnia) świętujemy Sylwestra, czyli ostatni dzień roku. Wiele osób świętuje hucznie i to dosłownie - odpalając petardy i fajerwerki. Taki huk to horror dla naszych zwierząt. Dlatego opolscy policjanci promują akcję „Karma zamiast fajerwerków".

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.

Najlepsze przekąski na imprezę to takie, które są błyskawiczne w przygotowaniu, efektowne i można je chwycić palcami. Idealnie nadaje się do tego ciasto francuskie, z którego można przygotować zarówno słodkie, jak i słone przekąski. Poznaj sześć superłatwych i ekspresowych w wykonaniu propozycji, które zachwycą twoich gości.