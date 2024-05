Prasówka z całego tygodnia 19.05.2024 w Brzegu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 15 maja w Brzegu. Pijany 43-latek podróżujący skuterem potrącił 7-letnią dziewczynkę. Niestety to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. dziewczynkę.

Ruszają egzaminy ósmoklasistów. To ich wyniki decydować będą później w dużej mierze o tym czy uczniowie zostaną przyjęci do szkół, o których marzą. W tym artykule prezentujemy ranking najlepszych liceów w województwie opolskim.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.