Prasówka z całego tygodnia 26.03.2023 w Brzegu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzegu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych zabawek z PRL szukają kolekcjonerzy. Jeśli masz je w domu to możesz sporo zarobić. Zobacz ile są warte. 25.03.2023”?

Przegląd tygodnia: Brzeg, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tych zabawek z PRL szukają kolekcjonerzy. Jeśli masz je w domu to możesz sporo zarobić. Zobacz ile są warte. 25.03.2023 W ostatnim czasie kolekcjonerzy poszukują wielu przedmiotów z czasów PRL. Do najpopularniejszych należą m. in. kryształy, stare meble czy monety. Jednak bardzo pożądanym towarem są także zabawki, których cena może przekraczać wielokrotnie ich wartość, którą posiadały, kiedy pojawiały się na rynku. Sprawdźcie w naszej galerii, które zabawki są najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Może macie je w domu i nawet nie wiecie, że możemy na nich zarobić naprawdę niezłą sumę. 📢 Takie dania podają w polskich szpitalach, również w Opolu. Zjedlibyście to? [ZDJĘCIA] Nasi czytelnicy regularnie wysyłają nam zdjęcia posiłków podawanych w szpitalach. W internecie powstały nawet specjalne strony poświęcone szpitalnemu jedzeniu. Oczywiście są szpitale, gdzie posiłki są smaczne. Jednak są i takie szpitale, gdzie ciężko jest przełknąć jedzenie ze szpitalnej kuchni.

📢 Licytacje Agencji Mienia Wojskowego. Armia sprzedaje m.in. samochody, sprzęt biurowy i budowlany, instrumenty muzyczne. Co jeszcze? Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą instrumenty muzyczne, a nawet drewno opałowe i... prosektoria. Sprawdź najlepsze okazje!

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Brzeg: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policjanci z Brzegu poszukują Patryka Myszkiewicza. Sąd wydał za nim list gończy Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Brzegu, poszukują Patryka Myszkiewicza.

📢 Policjanci zatrzymali 31-latka. Mieszkaniec powiatu brzeskiego przechowywał w mieszkaniu marihuanę Policjanci z Lewina Brzeskiego zatrzymali 31-letniego mieszkańca z powiatu brzeskiego, który w mieszkaniu przechowywał marihuanę. Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili kilka krzewów konopi indyjskich. 📢 Nagrodzono najlepszych sportowców, trenerów i działaczy sportowych. Uroczysta gala odbyła się w Brzeskim Centrum Kultury [ZDJĘCIA] Gala wręczenia nagród Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka dla sportowców, trenerów i działaczy to coroczne wydarzenie, które pozwala na docenienie oraz zintegrowanie środowiska sportowego. Wyróżnieni zostali najlepsi sportowcy, którzy reprezentowali nierzadko miasto nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. Spotkanie było też okazją do sportowego podsumowania minionego roku. 📢 Policjanci z Brzegu dbają o niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie swoich działań ujawnili blisko 70 wykroczeń Policjanci brzeskiej drogówki przeprowadzili 22 marca działania, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników naszych dróg. W trakcie swoich działań ujawnili blisko 70 wykroczeń związanych m. in. z niewłaściwym zachowaniem wobec pieszych czy też niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Działania rozpoczęły się od wczesnych godzin porannych i potrwały do wieczora.

📢 Tak wyglądały mieszkania w PRL-u. Pamiętasz kultowe meblościanki, ławy i ozdoby z lat 60., 70., i 80.? Wraca moda na wnętrza w stylu PRL Jak wyglądały salony w czasach PRL-u? Większość wnętrz, zwłaszcza w blokach wielorodzinnych była do siebie łudząco podobna. W tzw. dużych pokojach w PRL-u królowały meblościanki, paprotki, ławy i dywany z tureckim wzorem. Zobacz, czy kojarzysz te kultowe dekoracje i meble z lat 60., 70., i 80., a może masz je w piwnicy czy na pawlaczu? Zapraszamy na sentymentalną podróż do wnętrz z czasów PRL-u.

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Wielki sukces logistyczek z ZSB w Brzegu. W finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej pokonały ponad 100 rówiesników Oliwia Podgórska i Aleksandra Płodowska z 4 LSG technikum logistycznego ZSB w Brzegu triumfowały w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

📢 Dramat w Brzegu. Podczas eksmisji doszło do wybuchu. Rannych zostało siedem osób, w tym policjanci i komornik [ZDJĘCIA, WIDEO] Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło 22 marca około godziny 9.00 w Brzegu przy ul. Żeromskiego. Podczas prowadzenia czynności związanych z eksmisją 74-latka nastąpił wybuch, w wyniku którego ucierpiało łącznie aż 7 osób, a wśród nich m. in. policjanci, komornik i sam eksmitowany. 📢 Oto najtańsze ogródki działkowe w Opolu i na Opolszczyźnie. Tyle trzeba zapłacić za kawałek ziemi z altanką. 22.03.2023 Ile kosztuje własny ogródek działkowy? To pytanie nurtuje wszystkich, którzy chcą rozpocząć sezon wiosenny wśród zieleni. Dlatego przygotowaliśmy listę najtańszych ofert sprzedaży ogródka ROD.

📢 Makijaż w PRL-u. Zobacz kultowe produkty do make-upu. Tak kobiety malowały się za dawnych lat Makijaż w PRL-u kojarzy nam się z czerwonymi szminkami, jaskrawymi cieniami do powiek oraz wiecznie rozmazującym się tuszem do rzęs. Kobiety zaopatrywały się w wyroby kilku wiodących producentów kosmetyków do makijażu, ale ich jakość odbiega od tej, do jakiej przywykliśmy dzisiaj. Czym malowały się Polki w PRL-u? Tego dowiesz się z naszego materiału.

📢 Kultowe kosmetyki z czasów PRL-u. Te produkty pielęgnacyjne były hitem. Sprawdź, czego używano Kosmetyki w PRL-u były produkowane przez państwowe spółki, takie jak Pollena-Uroda, Fabryka Kosmetyków Miraculum czy Pollena-Ewa. Wybór dostępnych na rynku produktów był ograniczony, zwłaszcza w porównaniu z ofertą współczesnych producentów. Przypominamy kultowe w PRL-u artykuły pielęgnacyjne.

