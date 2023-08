Przedszkola w Brzegu w roku szkolnym 2023/2024. Przeczytaj, gdzie się znajdują

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Brzegu to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko będąc w przedszkolu poznaje tajniki życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.