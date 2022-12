Przedszkolaki z Lewina Brzeskiego na pokładzie "Statku Książek". Dzieci odbyły solidne szkolenie z zagadnień związanych z biblioteką

- Tajemniczo brzmiące zajęcia „Na pokładzie Statku Książek" miały na celu pokazanie dzieciom, co biblioteka ma do zaoferowania swoim najmłodszym czytelnikom i jak niezwykłą mogą przeżyć przygodę, jeśli tylko zdecydują się wsiąść na pokład „Statku Książek" - czytamy na stronie lewińskiego Urzędu Miasta.

Aby przekazywane wiadomości lepiej się utrwaliły, dzieci były poddawane różnym wyzwaniom, z których świetnie się wywiązały. Polegały one m.in. na:

sortowaniu książek

kompletowaniu elementów stanowiska komputerowego

tańcu z książką

układaniu bajkowego domina

Inspiracją do zajęć była książka „Złodziej opowieści", która w przystępny sposób pokazała dzieciom, jak wartościowe może być obcowanie ze słowem pisanym. Na pamiątkę i na pożegnanie dzieci otrzymały bilety wstępu na pokład "Statku Książek".

- Najmłodsze przedszkolaki z pozostałych dwóch grup spotkały się z bibliotekarzem na zajęciach, podczas których miały okazję pobawić się kolorowymi guzikami. A wszystko za sprawą opowiadania z Doliny Muminków, w którym główny bohater otrzymał w prezencie urodzinowym piękny złoty guzik - informuje UM w Lewinie Brzeskim.

Po wysłuchaniu jednej z przygód Muminka dzieci otrzymały do rąk guziki w różnych kształtach i kolorach, by przećwiczyć spostrzegawczość i umiejętność liczenia, a także by wypróbować swoich sił w nawlekaniu guzików na igłę z nitką.