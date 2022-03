Przegląd prasy 11.03.2022 Brzeg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzegu

9 marca gmina Brzeg ogłosiła przetarg na realizację zadania dotyczącego budowy kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfantego w Brzegu.

10 marca do Brzegu przyjedzie sześcioosobowa rodzina z Żytomierza. Będą to cztery kobiety oraz dwoje dzieci. Dla uciekających przed wojną Ukraińców przygotowano mieszkanie interwencyjne. Lokal jest w pełni wyposażony i gotowy do zamieszkania.