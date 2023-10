Przegląd prasy 16.10.2023 Brzeg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzegu

W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii i trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces - powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie opolskim. U nas wygrywa Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością.

Niszczejący dom jednorodzinny z czerwonej cegły. Miejscowi mówią, że jest nawiedzony. Budynek w wiosce koło Byczyny z zawalonym dachem, stojący na skraju wsi, należał do pary małżeńskiej, która została bestialsko zamordowana w 1947 roku.

W niedzielę, 15 października 2023 roku, trwają wybory parlamentarne. Głosować można od godz. 7:00 do godz. 21:00. Przez cały dzień będziemy podawać wiadomości dotyczące m.in. frekwencji oraz głosowania. Pierwsze wyniki będziemy publikować po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21:00.

– Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat.

W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.