Przegląd prasy 18.02.2024 Brzeg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzegu

17 lutego do Brzegu zawitał przewodniczący zarządu wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości - Kamil Bortniczuk. Najpierw wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej Polskiego Ładu, a następnie udał się na "Spotkanie Wolnych Polaków".

17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!