Przegląd prasy 19.05.2024 Brzeg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzegu

Mam alergię na truskawki, ale z czereśniami nigdy nie było problemu. Z roku na rok zaczęłam jednak czuć się po nich coraz gorzej. Choć pieczenie ust zniechęciło mnie do jedzenia w jednym sezonie, w następnym rzuciłam się na nie jak większość Polaków. Tego, co się potem stało, nie zapomnę nigdy. Teraz już wiem, co to za alergia, więc przestrzegam wszystkich!