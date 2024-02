Przegląd prasy 9.02.2024 Brzeg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzegu

Stan dróg w Brzegu wymaga poprawy, ale nie zapomina się również o bezpieczeństwie. Tym razem remontu doczeka się odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino.

20-latek zadzwonił do koleżanki, mówiąc, że nie ma po co żyć i chce popełnić samobójstwo. Dzięki działaniom brzeskich policjantów 20-latkowi nic się nie stało. Funkcjonariusze odnaleźli go na torowisku.