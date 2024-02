Przegląd prasy Brzeg 11.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzegu

Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024

Mariusz wstąpił do harcerstwa mając dwóch nastoletnich synów. Nie żałuje i opowiada o swoich motywacjach. Jest jednym z wielu dorosłych, którzy dołączyli do ZHR mając młodzieńcze lata dawno za sobą. Propozycją dla dorosłych jest Kurs Judymowy - szkolenie dla osób powyżej 25. roku życia prowadzone od kilku lat w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które pozwala bliżej poznać harcerski model wychowania i specyficzny styl życia. To sposób na pozyskanie nowej, doświadczonej życiowo kadry lub świadomych partnerów wspierających działania środowisk harcerskich. Wszak takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.