Przegląd prasy Brzeg 14.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzegu

W środę (13 września) 2023 roku w godzinach wieczornych do Pana odszedł pierwszy biskup gliwicki Jan Wieczorek – poinformowała kuria diecezjalna w Gliwicach na swojej stronie internetowej.

Sandra Kubicka jest znana jako modelka, a także influencerka, a prywatnie dziewczyna Barona. Celebrytka aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, dzieląc się momentami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Jakiś czas temu została także prezenterką telewizyjną, a niedawno zaczęła nagrania do nowego programu TVP, w którym będzie prowadzącą. Mało kto jednak wie, że zdobyła sławę w Stanach i że prowadzi własne biznesy.

W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?

Opolska policja opublikowała zdjęcia i dane 3 przestępców, którzy powinni siedzieć teraz w więzieniu, ale nie stawili się do zakładu karnego i ukrywają się. Kto ich widział, proszony jest o kontakt z policją.

W 2060 roku liczba mieszkańców Opolszczyzny spadnie poniżej 670 tysięcy osób. Wyludnienie dotknie nawet Opola, w którym ubędzie 20 tysięcy mieszkańców. Takie prognozy demograficzne przedstawił Główny Urząd Statystyczny.

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 3 jednomandatowe okręgi do Senatu, a więc do zdobycia 3 mandaty senatora, a w kolejce do nich 9 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów na senatorów z Opolszczyzny.