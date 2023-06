Przegląd prasy Brzeg 15.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzegu

Policjanci kryminalni z Brzegu zatrzymali czterech mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy są podejrzewani o kradzież pieniędzy. Trzy kobiety i mężczyzna w wieku od 56-69 lat weszli do mieszkania starszego małżeństwa skąd ukradli 42 tysiące złotych. Grozi im teraz kara do 5 lat więzienia.

56-letni Jacek K., który w poniedziałek zamordował w Kluczborku 64-letniego właściciela agencji ubezpieczeniowej, został przesłuchany przez śledczych. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Roksana Węgiel mieszka w domu za miastem. Polska piosenkarka, która jest popularna pod pseudonim Roxie jeszcze nie ma własnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza z rodzicami i mieszka w ich nieruchomości pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień młoda gwiazda.

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej zgranych par show-biznesu. Chociaż małżonkowie bardzo dbają o swoją prywatność, od czasu dzielą się z fanami z całego świata cząstką swojego życia prywatnego. Tym razem Anna Lewandowska wypoczywa wraz z rodziną na Majorce – trenerka zachwyca na Instagramie wysportowaną sylwetką i promiennym uśmiechem. Zobaczcie, jak rodzina Lewandowskich spędza tegoroczne wakacje.

Dzięki reakcji świadków mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. 27-latek został zatrzymany tuż po zatankowaniu swojego volkswagena i grozi mu teraz do 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Opolskiego były najważniejszymi punktami wtorkowej (13 czerwca) sesji sejmiku województwa. Była mowa także m.in. o zasobach pomocy społecznej województwa opolskiego w 2022 r. czy rozstrzygnięciu drugiego naboru wniosków o dotacje w roku 2023 na prace konserwatorskie przy zabytkach.