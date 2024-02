Przegląd prasy Brzeg 29.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzegu

Do dramatycznego zdarzenia doszło 26 lutego w Zwanowicach (pow. brzeski). 45-letniemu Markowi O. postawiono zarzut usiłowania zabójstwa swojej partnerki i grozi mu wiele lat więzienia.

Gala wręczenia nagród burmistrza Brzegu dla ludzi sportu to coroczne, tradycyjne wydarzenie. Podczas uroczystości jest okazja do docenienia wyników sportowych, które osiągnęli brzeżanie oraz do integracji środowiska sportowego.