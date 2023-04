Przegląd prasy Brzeg 29.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzegu

Policjanci brzeskiej drogówki włączyli się w wojewódzkie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników naszych dróg. W trakcie swoich działań ujawnili blisko 50 wykroczeń związanych m. in. z niewłaściwym zachowaniem wobec pieszych czy też niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Działania rozpoczęły się od wczesnych godzin porannych 27 kwietnia i trwały do wieczora.

Do 21 kwietnia trwało głosowanie w ramach Brzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Do finału dostały się w tym roku 4 inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców. Dwa z nich uzyskały wymaganą ilość głosów.

22 kwietnia, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu odbył się finał wojewódzki XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Uczniowie brzeskiego Zespołu Szkół Budowlanych zajęli w nim III miejsce.

Jesteście fanami Gwiezdnych Wojen? Jeśli tak, to z pewnością zainteresują was tajniki uniwersum, o których dotąd nie było mowy. Na przykład, co robią Szturmowcy z załogi statku Dartha Vadera, gdy nie ma go akurat na pokładzie. SI pokazała całą zabawną prawdę. Zobaczcie sami.