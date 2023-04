Przegląd prasy z Brzegu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.04.2023

Prasówka Brzeg 22.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Podobnie, jak przed rokiem, tak i w 2023 roku zapowiedziano dopłaty do nawozów. Rozszerzany jest pakiet wsparcia, który ma rekompensować rolnikom bardzo trudną sytuację, czyli wysokie koszty produkcji wobec niskich cen skupu zbóż i rzepaku. Obok dopłat do sprzedanego zboża i rzepaku oraz podnoszonej dopłaty do paliwa, rolnicy mają otrzymać pieniądze do zakupionych nawozów. Takie będą stawki, termin naboru wniosków i daty faktur kwalifikujących do pomocy.