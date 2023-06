Przegląd prasy z Brzegu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.06.2023

W Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu odbyło się odsłonięcie gwiazdy Jacka Fedorowicza. Wybór Fedorowicza nie był przypadkowy, ponieważ odegrał on ważną rolę podczas pierwszych opolskich festiwali.

34-letnia kobieta i jej 39-letni kochanek zostali zatrzymani przez opolską policję. To oni są bohaterami filmu, który trafił do internetu. Na filmie nagrano ich, jak uprawiają seks w miejscu publicznym: na murach obronnych, tuż obok opolskiej katedry.

41-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego na jednym z portali internetowych została oszukana. Kobieta oferowała do sprzedaży dziecięcy wózek. Instruowana jak opłacić ubezpieczenie przesyłki, kilkukrotnie przelała pieniądze na wskazane konto. Dopiero wówczas zorientowała się, że została oszukana. Poszkodowana straciła 2 500 złotych.

Życzenia, nagrody, listy gratulacyjne i oficjalne rozpoczęcie wakacji. 23 czerwca w szkołach powiatu brzeskiego uczniowie usłyszeli ostatni dzwonek. Przed nimi teraz dwa miesiące odpoczynku.

W środę 21 czerwca na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala Giganci Kultury 2023. W trakcie wydarzenia uhonorowano instytucje, marki oraz osobistości, które wspierają rodzimą kulturę, a także aktywnie angażują się w działania promujące sztukę i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego. Obejrzyj poniższą galerię i zobacz, kto otrzymał prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.