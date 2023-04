Przegląd prasy z Brzegu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.04.2023

Brzeg ma do zaoferowania wiele pięknych miejsc, jednak większość mieszkańców zgodnie twierdzi, że Park Wolności to jedna z wizytówek miasta. Czy jednak jesteśmy świadomi ile możliwości oferuję nam ten piękny teren?

Brzeg już po raz drugi zaprasza na akcję Czysta Odra. Podobnie jak przed rokiem, mieszkańcy będą sprzątać nabrzeże rzeki w naszym mieście, dokładając w ten sposób cegiełkę do poprawiania jej stanu. W akcji będą uczestniczyły stowarzyszenia i grupy społeczników, ale chętnych do pracy nigdy nie za wiele, dlatego z radością organizatorzy przyjmą każdego, kto będzie chciał włączyć się do działania.