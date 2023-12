Przegląd prasy z Brzegu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 31.12.2023

Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Lasach Barucickich w gminie Lubsza można natknąć się na pozostałości po poligonie należącym do fabryki Kruppa. To atrakcja dla miłośników lokalnej turystyki i świetny pomysł na wycieczkę w ostatni weekend 2023 roku.

Już w najbliższą niedzielę (31 grudnia) świętujemy Sylwestra, czyli ostatni dzień roku. Wiele osób świętuje hucznie i to dosłownie - odpalając petardy i fajerwerki. Taki huk to horror dla naszych zwierząt. Dlatego opolscy policjanci promują akcję „Karma zamiast fajerwerków".

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.