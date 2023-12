Przegląd prasy z Brzegu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.12.2023

Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

Policjanci z Brzegu poszukują zaginionej Joanny Kozłowskiej. 43-letnia mieszkanka Smolarnika (w gminie Lubsza) po raz ostatni była widziana 6 grudnia po południu na dworcu kolejowym w Brzegu. Do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi.

To były już XXXI Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach. To jedyny taki festiwal jazzowy w całej Polsce. W tym roku zagrali m.in. Grzech Piotrowski oraz piękne saksofonistki z Olesna.

Jak informuje opolski ZUS, nowa kwota świadczenia wychowawczego 800 plus wpłynie na konta niektórych rodziców już 2 stycznia 2024 roku. Dzięki temu do rodziców trafi 547 mln złotych co obejmie 684 tysięcy dzieci.