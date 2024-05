Przegląd prasy z tygodnia 12.05.2024. Co działo się w Brzegu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Cina w Opolu oraz Ferre w Kamieniu Śląskim to opolskie kluby muzyczne i dyskoteki, w których bawiły się (w Cinie wciąż bawią) pokolenia imprezowiczów z Opolszczyzny i spoza niej. W naszej galerii można zobaczyć, jak jeszcze niedawno balowaliście na imprezach: Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore.

Co ciekawe, z policyjnych statystyk wynika, że w latach 2022-2023 policjanci z Opolszczyzny odzyskali łącznie 183 pojazdy, podczas gdy na terenie województwa skradziono 113 aut. To efekt aktywności przestępców mieszkających na naszym terenie, którzy wyprawiają się po łupy poza Opolszczyznę.

Waldemar Wysocki został nowym przewodniczącym Rady Miejskiej Brzegu. Jego zastępcami natomiast będą Jadwiga Kulczycka i Ewelina Antonowicz.

Od dziś (7.05), Violetta Jaskólska-Palus oficjalnie pełni funkcję burmistrzyni Brzegu. Podczas sesji rady miejskiej złożyła ślubowanie oraz zapowiedziała gotowość do działania.

Kilkudziesięciu Opolan wzięło udział w zorganizowanym na wyspie Bolko biegu Wings for Life World Run. Była to część światowej akcji, w której miłośnicy biegania wspierają leczenie osób z urazami rdzenia kręgowego. Co ciekawe, jej uczestnicy zamiast biec do mety, uciekają przed goniącym ich samochodem.