Przewozili marihuanę, tabletki ecstasy i kokainę. Narkotyki wykrył pies Hunter podczas kontroli na autostradzie A4

Do sytuacji doszło w weekend 19-21 maja.

- Funkcjonariusze opolskiej KAS prowadzili czynności kontrolne na opolskim odcinku autostrady A4. Pies służbowy Hunter wyczuł zapach narkotyków u czterech pasażerów, którzy podróżowali samochodami zatrzymanymi do kontroli. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli marihuanę, tabletki ecstasy i kokainę - informuje Izba Administracji Skarbowej w Opolu.

Za próbę wwiezienia narkotyków do Polski, Prokurator Rejonowy w Brzegu zaproponował sprawcom karę grzywny w wysokości od 800 złotych do 2,8 tysięcy złotych oraz nakazał wpłacić kwotę od 1 do 2 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości.