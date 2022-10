Rowerem do 66 km od Brzegu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Wycieczki rowerowe z Brzegu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,44 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 479 m

Suma podjazdów: 1 090 m

Suma zjazdów: 1 104 m

Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44

Dziś kolejna , nie tak dawno otwarta pętla Międzygórze . Już kiedyś fragmentem ten pętli w kierunku Międzygórza jechałem . Teraz ukończona jest cała pętla i powiem ,że wrażenia z jazdy są fantastyczne .Jest to chyba najładniejsza pętla jaką miałem przyjemność do tej pory jechać . Bardzo dobrze oznaczona , z przepięknymi widokami . Przy okazji w Międzygórzu zahaczam o wodospad Wilczki , duże opady deszczu spowodowały przybór wody w rzekach , dzięki temu wodospad wygląda dziś przepięknie .

Pętlę Międzygórze kończę przy bramce na pętli Stronie . Wcześniej jej tu nie było . Początkowo miałem wątpliwości , czy na pewno jadę do Stronia Śląskiego . Okazało się ,że pętla została częściowo "przebudowana " , zrezygnowano z fragmentu rozmytej drogi leśnej , myślę ,że dzięki temu pętla ta zyskała na atrakcyjności .

