Rowerem do 66 km od Brzegu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 kwietnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzegu warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Brzegu We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Brzegu, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Stary Kopec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 533 m

Suma podjazdów: 965 m

Suma zjazdów: 961 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu Pogoda nie rozpieszcza , zimno i wieje wiatr . Wyruszam z myślą aby jak najszybciej wjechać do lasu . Wybieram tzw suchą drogę , która biegnie w kierunku szczytu o nazwie Suchy . Trudny kamienisty podjazd a dodatkowo co jakiś rozjeżdżone przez pracowników leśnych. A i wiatr nie ustał . Jadę drogami rowerowymi , które zimą są biegowe . Wszystko dziś jakieś inne . Przed schroniskiem Paprsek wbijam się na Pralinkę , graniczna droga biegowa . Mnóstwo tu błota i kamieni . Z radością osiągam Paprsek i dalej zjeżdżam w dół w kierunku Velkiego Vbrna , aby w połowie dogi odbić na szczyt Stary Kopec . Przed tem jednak Vetrov , gdzie powstaje wieża widokowa podobna do tej która stała na Śnieżniku . Ze Starego Kopca przepiękny widok na Masyw Śnieżnika , dodatkowo okraszony dynamiczną pogodą .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Poznaj okolice Obornik Śląskich DOT46 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 404 m

Suma zjazdów: 403 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Dolnoslaska_OT 34 km pętla poprowadzona bądź leśnymi duktami, bądź asfaltowymi dróżkami wśród pól w lekko pagórkowatym terenie (360 m vertical). Trzeba liczyć się z niewielkimi piaszczystymi odcinkami. Dobra na weekendowy wyjazd rodzinny, w czasie którego jazdę warto połączyć ze zwiedzaniem. Trasę można zacząć na stacji kolejowej w Obornikach Śląskich lub w Osoli (lepiej). Oznakowano ją żółtym kolorem i charakterystycznym obrazkiem. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Ruiny zamku Rychleby - Czarcia Ambona - Jańsky vrch Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 382 m

Suma podjazdów: 1 164 m

Suma zjazdów: 1 154 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu

Ostatnie podrygi stosunkowo ciepłej jesieni . Wyruszam w stronę przełęczy Gierałtowskiej a potem miejscowości Żulova . Ale przy pierwszych zabudowaniach skręcam w prawo i rowerowymi ścieżkami prowadzącymi głownie lasami ruszam w stronę Cervenego Dołu . Tutaj szlakiem pieszym dostaje się do ruin zamku Rychleby , potem Czarcia Ambona i piękna kasztanową aleją dostaje się do zamku Jański Vrch

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzegu

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Poręba Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,8 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 553 m

Suma podjazdów: 1 398 m

Suma zjazdów: 1 363 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44

Dziś kolejny wypad w poszukiwaniu kamiennych krzyży pokutnych , czy lepiej pojednania . Na terenie powiatu kłodzkiego kolejny znalazłem koło kościoła w małej miejscowości Poręba . Jeden z wielu fajnie oznaczonych i zabezpieczonych .

Poza tym jazda po okolicy przy pięknej pogodzie i bardzo małym ruchu .

W okolicy przełęczy Puchaczówka patrol policji , ale niezbyt się mną interesowali . Wszystko zgodnie z przepisami :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kamienne krzyże pokutne/pojednania w okolicach Stronia Śląskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 179 m

Suma podjazdów: 475 m

Suma zjazdów: 472 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44

Trochę przez przypadek wpadła mi w ręce lista krzyży pokutnych a właściwie krzyży pojednania . Ze zdziwieniem stwierdziłem ,że blisko Stronia Śl , w lasku nad Strachocinem znajduje się jeden z krzyży . Bez względu na wygląd i miejsce wzbudzają emocje . Znajdują się najczęściej w miejscach gzie doszło do jakiejś tragedii i świadczą o pojednaniu się sprawcy z rodziną . Ruszyłem więc dziarsko w poszukiwaniu tych najbliżej miejsca gdzie mieszkam . Efekty poszukiwań widać na zdjęciach

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Brzegu

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower? Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć? Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!