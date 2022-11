Rowerem do 66 km od Brzegu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Pradziad (1491m n.p.m.) to jedno z trzech najwyższych wzniesień Sudetów, obok Śnieżki i Śnieżnika. To także popularny ośrodek sportów zimowych.

To juz co roczna tradycja, wjazd na Pradziada

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Widać go z drogi z Nysy do Kłodzka, prowadzącej do Kotliny Kłodzkiej.

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Staromorawska

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,76 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 329 m

Suma podjazdów: 367 m

Suma zjazdów: 330 m

Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu

Krotka popołudniowa trasa po ścieżkach Masywu Śnieżnika. Początkowo asfaltową drogą w stronę granicy z Czechami, a potem szutrowymi ścieżkami w kierunku Kamienicy. Na przełęczy Staromorawskiej można wybrać kierunek dalszej jazdy. Przy zjeździe do Kamienicy piękny widok na Śnieżnik. A potem ładne widoki w Kamienicy. Na końcu wsi można wdepnąć na lokalne piwo i zjeść regionalny posiłek.

