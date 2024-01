Rowerem do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową z Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Brzegu proponujemy na weekend.

Rowerem z Brzegu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w Brzegu ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 07 stycznia w Brzegu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 57%. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Nowolesie, Zimnodół , Gębczyce, Chociwel, Jaksin, Brożec, Jegłowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,12 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 530 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44 Auto pozostawiam na parkingu bezpłatnym przy rondzie Sybiraków . Może niezbyt szczęśliwe miejsce ale punkt całkiem dobry. Ruszam w stronę Białego Kościoła . Te 20 km to najtrudniejszy dziś odcinek trasy . Pierwszy krzyż w Nowolesiu wmurowany w mur kościelny . Od tej pory trasa bardziej MTB , Kolejny krzyż między dwoma dębami w Zimnodole . Wygląda jakby był odlany z cementu . Teraz już poszukuje tzw. "cygańskiego krzyża " . Znajduje go w sercu Gór Strzelińskich na czerwonym szlaku PTTK z Gromnika do Strzelina. Krzyż bardzo dobrze oznaczony . Najtrudniej było tam dojechać przedzierając się przez krzaki . Po drodze odwiedzam wieżę na górze Gromnik . Teraz krzyż w Jeglowej , wmurowany w mur przykościelny , trudno go dostrzec . Krzyż w Chociwelu stoi przy drodze , a obok niego pozostałość kolejnego , zarośniętego trawą . Brożec , tutaj wielki krzyż przed murem kościelnym i kolejne trzy stanowiące fragment chodnika . Teraz już Jaksin w kierunku Borka Strzeleckiego i trzy stojące przy drodze monolityczne krzyże .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dwór w Idzikowie w remoncie . Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 535 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 845 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44 Piękna słoneczna pogoda . Czas przyzwyczaić się do rowerowego siodełka . Wyruszam w kierunku Lądka Zdroju a potem Nowego Waliszowa . Dawno nie byłem w tym terenie . Z Nowego Waliszowa wybieram mało uczęszczaną trasę w kierunku Idzikowa . Cały czas towarzyszy mi piękny widok na Masyw Śnieżnika . Za Kamienna odbijam w kierunku Idzikowa , gdzie stoi stary zrujnowany dwór . Ku mojemu zaskoczeniu trwają tu intensywne prace remontowo - zabezpieczające . Kiedyś był tu tu zakład rolny ...a w przyszłości , czas pokaże

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śląskie - Chta Narvrsi - Chata Slamenka - Prz Puchacza - Schr pod Śnieznikiem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,74 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 773 m

Suma podjazdów: 2 471 m

Suma zjazdów: 2 473 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44 Trudna , ale ciekawa trasa , chyba najpiękniejsza widokowo w Masywie Śnieżnika .Dodatkową niewątpliwie atrakcje stanowił nie stopiony jeszcze śnieg , szczególnie w miejscach gdzie zima jeździł ratrak . Trasa piękna pod względem widokowy ale także technicznym.

Wyruszając w trasę nie spodziewałem się takich utrudnień . Tam gdzie zimą jeździł ratrak , śniegu zostało sporo . Pomimo wiosennych podmuchów wiatru , trasa okazała się trudna . Podjazdy w okolicach Małego Śnieżnika na długo wbiją mi się pamięć .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Brzegu

🚲 Trasa rowerowa: Malinową Drogą do Lądka Zdroju Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 293 m

Suma podjazdów: 444 m

Suma zjazdów: 441 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu

W nocy trochę popadało , nic wielkiego , ale drogi śliskie . Uciekam więc do lasu . Wracam właściwie na Rozdroże Zamkowe , tam gdzie biegnie fragment singla o nazwie Trojak . Wczorajsza analiza mapy zrodziła u mnie wątpliwości odnośnie całkowitego przebiegu tej trasy . Oficjalna / jak do tej pory /mapa wskazuje ,że singiel powinien przebiegać Malinową Drogą i Drogą Wielką Okólną . Nigdzie tam singla nie zauważyłem , a trasa była bardzo przyjemna , temperatura w górach minus 5

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Boreczek - Wiązów - Warkocz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,32 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 975 m

Suma zjazdów: 2 968 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Wielogorski

Lokalnymi drogami asfaltowymi przez wioski i wioseczki :)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Brzegu

Zadbaj o stan techniczny roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

