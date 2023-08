Rowerem do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Brzegu warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Brzegu We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Gorzanów i Krosnowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,8 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 610 m

Suma zjazdów: 587 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44 Kolejny dzień poszukiwania kamiennych krzyży . Dziś miał być tylko Gorzanów . Najkrótszą trasą , bo trochę zimno . Trasa wytyczona , więc w drogę . W Gorzanowie trafiam do Dworu Raszyn . Nic szczególnego , ale tam wg mapy którą posiadam miał znajdować się krzyż . Ktoś błędnie wrzucił zdjęcie . Objeżdżam dwór i ruszam . Jakiś mieszkaniec po namyśle pokazuje mi gdzie mam jechać . Kolejny krzyż na prywatnej posesji , tylko dziś pieska brak . Stąd już niedaleko do Krosnowic . A tam na kościele Św Jakuba wmontowane dwa kolejne krzyże . Teraz tylko wrócić do domu . Trochę mi buty przymarzły do pedałów a cóż tam ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia Niklu w Szklarach Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 615 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44 Dziś zaplanowałem zwiedzanie kopalni niklu w Szklarach. Auto zostawiam na małym parkingu w pobliżu wejścia do sztolni. Razem z kilkoma osobami wchodzimy w podziemia. Po około 40 minutach wracam na parking i rowerem zaczynam swoją kolejną wycieczkę. Przecinam główną drogę i szlakiem turystycznym przedzieram się kierunku Brodziszowa. O tej porze roku szlak prawie niewidoczny i tak naprawdę buszuje w kukurydzy. Z radością witam asfaltową drogę. Po opuszczeniu tego miejsca zrywam linkę przerzutki i od tej pory moja jazda to wielka improwizacja. Do Szklar docieram skropiony deszczem. Wolę chyba jednak moje górki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Pomianów G , Mrokocin , Doboszowice ,Rososznica , Sieroszów , Zwrócona , Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,39 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 673 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44 Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Do wycieczki przygotowałem się jak mi się wydawało dobrze . Większość z tych pamiątek minionych wieków dość łatwo znaleźć , cześć jednak ukryta jest przez ludzkim wzrokiem .

Samochód zostawiam na bezpłatnym w ciągu tygodnia parkingu i ruszam w stronę Pomianowa Górnego , tam krzyż znajduje się się przy ogrodzeniu kościoła . Teraz odbijam do Mrokocina , kolejny krzyż przy kapliczce Św Nepomucyna.

Kolejne krzyże widoczne się na załączonych zdjęciach .

Największą trudność sprawia mi odnalezienie krzyż w Sieroszowie , który znajduje się w lesie przy czerwonym szlaku , nie widoczny z drogi . A potem poszukiwania drugiego krzyża w miejscowości Zwrócona . Krzyż znajduje się przy ruinach kapliczki na środku pola z pszenicą , w kępie drzew . Warto tam się się wybrać po kresie wegetacji roślin .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Kamienica i Unikow Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 871 m

Suma zjazdów: 858 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44

Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych .Ponownie opolszczyzna .

Najpierw podążam do Kamienicy , gdzie ostatni umknął mojej uwadze stojący tam przy kościele krzyż . Następnie udaje się w kierunku Paczkowa i z głównej drogi skręcam do Unkowa . Za mostem , przy drodze bez trudu odnajduję kolejny krzyż .

Okolica krzyża jest pięknie wykoszona , widać ,że ktoś dba o to miejsce .

Na całej trasie towarzyszy mi niewielki deszcz ,

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wieża widokowa na Wapniarce Stopień trudności: 2.0

Dystans: 90,78 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 226 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 972 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44

Dziś wyruszam w stronę niewielkiego wzniesienia w okolicach miejscowości Żelazno. Wzgórze Wapniarka w Krowiarkach. Na szczycie drewniana wieża widokowa. Na miejsce podążam w większości drogami bocznymi, tylko dwa niewielkie fragmenty drogami o większym nasileniu. Z wieży podążam zielonym szlakiem pieszym, tzw. Kłodzką Drogą św. Jakuba. W okolicy Gorzanowa odnajduję położoną w lesie, jakby zapomnianą kaplicę. Potem zaglądam jeszcze do pałacu w Gorzanowie. Cały czas trwa tam remont. Powrót przez przełęcz Droszkowską.

Nawiguj

