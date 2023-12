Ścieżki rowerowe do 66 km od Brzegu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Brzegu przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Brzegu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Brzegu ma być 3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w Brzegu ma być 5°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK pętla Złota i Chwalisław Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,79 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 312 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 824 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu Kiedy na wiosnę jechałem tymi pętlami , były dopiero co "oddane do użytku " Na pętle Chwalisław tak naprawdę nie można było wjechać bo były tam wiatrołomy . Przeniosłem rower przez powalone drzewa , szukałem śladów singla . Potem przez długi czas na bramkach wisiały ostrzeżenia. Dziś zakazów nie ma , obie pętle przejezdne . Na singlu Chwalisław widoczne ślady zniszczeń po wiatrołomach , trochę błota i jakieś niewielkie przeszkody . Poza tym przyjemnie , no i grudzień jakby nie było .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA TROJAK Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 271 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 572 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu Trochę zimno , 3 stopnie poniżej 0 , mimo to postanawiam ruszyć w kierunku Lądka Zdroju , spróbuje przejechać nowo budowanym singlem Trojak . Trasą spacerową wjeżdżam na singiel Zdrój i tak dojeżdżam do Wielkiego Ronda . Tuż przed zjazdem z singla Zdrój zauważam ,że pętla Trojak łączy się z tym singlem . Ruszam teraz na pętlę Trojak , Jeszcze bez oznaczeń , ale nawierzchnia w porządku i wszystkie kładki już zrobione . Po kilku kilometrach zjeżdżam z singla na leśną drogę i tu mi singiel kończy . Podjeżdżam drogą do góry , ale singla nie widać , zjeżdżam więc w dół , ale tu fragment singla którym już jechałem . Zjeżdżam więc ponownie do Wielkiego Ronda i teraz wjeżdżam na tą część singla , którą wcześniej widziałem . Jadę w górę i po pewnym czasie docieram do miejsca , gdzie trwają jeszcze prace przy mostku na singlu . Panowie potwierdzają ,że brak oznaczeń i trudno znaleźć trasę . Mijam nowo budowany mostek i tak singlem docieram do Rozdroża Zamkowego , tu znowu singiel się kończy . Jest dość zimno , prószy jakiś drobny śnieg , więc raczej na "czuja " wracam w stronę domu . Okazuje się dojechałem do miejsca , gdzie wcześniej "urwał " mi się ślad . Tak więc udało się , chociaż w dziwny sposób przejechać nowy singiel

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na Borówkową Górę Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 792 m

Suma podjazdów: 15 366 m

Suma zjazdów: 15 277 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44 Malownicza trasa na Borówkową Górę, miejsce spotkań opozycji w latach 70 i 80. Zjazd do Javornika i powrót do domu przez Złoty Stok

Borówkowa to graniczny wierzchołek wznoszący się na wysokość 900 m npm. Jak łatwo się domyśleć, jej nazwa pochodzi od łanów czarnych jagód, które można zbierać tu latem. Góra znana była lądeckim kuracjuszom już w połowie XIX wieku. W 1870 roku uzdrowisko postawiło na jej szczycie drewnianą wieżę widokową, która wytrzymała z górą 20 lat. Postawienie kolejnej zainicjowała sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV) prężnie działająca w Lądku Zdroju – stanęła ona w 1890 roku. Źródła podają, że w 1900 roku dwie turystki z pobliskiego Javorníka spadły z wieży, gdy załamały się pod nimi drewniane stopnie. Przeżyły, ale lądecka sekcja GGV musiała wypłacić im wysokie odszkodowanie. Sama wieża zawaliła się jeszcze w tym samym roku.

Kolejna stanęła dopiero osiem lat później i dotrwała do 1926 roku. Potem były plany, aby postawić jeszcze jedna, lecz javornícka sekcja Morawsko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego poprzestała na postawieniu w tym miejscu schroniska. Otwarto je niezwykle uroczyście 29 maja 1930 roku. pierwszym dzierżawcą był emerytowany nauczyciel z Javorníka Rudolf Moche (1873-1965) bardzo znany w kręgach turystycznych. Częstym gościem schroniska był poeta Paul Keller (1873-1932). Siadał on zawsze w rogu sali jadalnej, który w 1932 r. nazwano jego imieniem. Stało się to na krótko przed śmiercią poety. Schronisko było czynne do 1941 r.

Żywot budynku zakończył się po nieco ponad 20 latach – położenie na samej granicy w czasach zimnej wojny i wzajemnej nieufności państw, nie mogło skończyć się inaczej. Sam szczyt w latach 80-tych XX wieku odegrał wielką rolę w historii konspiracyjnych spotkań opozycji Polski i Czechosłowacji. W 2006 roku wybudowana została na wierzchołku kolejna wieża widokowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wrocław ze wschodu na zachód Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 162 m

Suma zjazdów: 151 m Miwo poleca trasę rowerzystom z Brzegu

Trasę możemy podzielić na dwie zasadnicze części równe co do długości :

1) Część miejsca - która to prowadzi nas wrocławskimi uliczkami

2) Część szutrowa - która prowadzi nas walami wzdłuż Odry

Jest to trasa na której każdy znajdzie coś dla siebie , od pięknych mostów i zabytkowych budynków po śpiew ptaków i obcowanie z naturą( chodź w tej wersji trasy jest to najkrótsza część ) Startujemy przy centrum handlowym Factory Outlet, kierujemy sie do Parku Tysiąclecia aby jadąc wzdłuż wałów Ślęzy dotrzeć do ulicy Żernickiej – tu skręcamy w prawo . Po tym krótkim odcinku czekan nas mała przeprawa przez miasto. Z ulicy Żernickiej kierujemy się na ulicę Kołobrzeską a następnie Idzikowskiego . Ta ostatnia doprowadzi nas do Parku Zachodniego . W parku wybieramy jedną z wielu dostępnych alejek pamiętając aby kierować się w północny-zachód ( w stronę centrum ).

Zachowanie tego kierunku powinno doprowadzić nas w okolice mostu Milenijnego którym przeprawiamy się na drugi brzeg Odry.

Za mostem skręcamy w lewo kierując się w stronę wałów nowo wybudowanym „ślimakiem” . Będąc już na wałach odrę powinniśmy mieć po prawej stronie. Od tego momentu czeka nas kilkunastokilometrowa podróż wzdłuż Odry.

Rzekę po raz kolejny przekraczamy po dotarciu do ulicy Kochanowskiego jednak tylko w celu zmiany brzegu Odry od tego momenty będziemy poruszać się jej południowym brzegiem .

Po około 1 km po prawej stronie ukarze się nam wrocławskie Kilimandżaro , niewielka górka na której można rozpocząć swoją przygodą z MTB.

Po kilku minutach dalszej jazdy docieramy do Wyspy Opatowieckiej na której możemy zrobić sobie krótką przerwę .

Jeśli zaplanowaliśmy pokonanie tej trasy razem z dziećmi i nie jesteśmy ograniczeni czasem to na Wyspie Opatwowickiej znajduje się „Małpi Gaj” – może być to wapniała atrakcja dla najmłodszych jak i tych starszych uczestników wycieczki.

Po krótkim odpoczynku ruszamy wałami w dalszą drogę .

Na wysokości Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego opuszczamy wały Odry wracając na wrocławskie drogi.

Od tego momenty trasa jaką obierzecie uzależniona jest od waszej znajomości miasta , dla tych co nie poruszają się rowerem zbyt często mały skrót

-Z mostu Zwierzynieckiego skręcamy w lewo w wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego którym docieramy do mostu Grunwaldzkiego Za mostem kierujemy się na Plac Powstańców Warszawy a następnie ulicę Traugutta oraz Oławską

Będąc na wysokości Galerii Dominikańskiej za fosą skręcamy w lewo wjeżdżając w mały park aby dojechać do skrzyżowania ulicy Księcia Piotra Skargi z ulicą Teatralną.

Jadać cały czas wzdłuż fosy docieramy do Placu Orląt Lwowskich

Następnie ulicami : Braniborską oraz Strzegomską docieramy do nastego miejsca startu który tym samym jest końcem naszej trasy

Większość tras zamieszczanych przeze mnie są to pętle które umożliwiają wybranie startu w dowolnym miejscy znajdującym się najbliżej naszego domu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Pomianów G , Mrokocin , Doboszowice ,Rososznica , Sieroszów , Zwrócona , Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,39 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 673 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44 Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Do wycieczki przygotowałem się jak mi się wydawało dobrze . Większość z tych pamiątek minionych wieków dość łatwo znaleźć , cześć jednak ukryta jest przez ludzkim wzrokiem .

Samochód zostawiam na bezpłatnym w ciągu tygodnia parkingu i ruszam w stronę Pomianowa Górnego , tam krzyż znajduje się się przy ogrodzeniu kościoła . Teraz odbijam do Mrokocina , kolejny krzyż przy kapliczce Św Nepomucyna.

Kolejne krzyże widoczne się na załączonych zdjęciach .

Największą trudność sprawia mi odnalezienie krzyż w Sieroszowie , który znajduje się w lesie przy czerwonym szlaku , nie widoczny z drogi . A potem poszukiwania drugiego krzyża w miejscowości Zwrócona . Krzyż znajduje się przy ruinach kapliczki na środku pola z pszenicą , w kępie drzew . Warto tam się się wybrać po kresie wegetacji roślin .

Nawiguj

