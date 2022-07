Ścieżki rowerowe do 66 km od Brzegu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dziś wyruszam rowerem w kierunku przełęczy Jaworowej . Poruszam się asfaltaem , ale sotatnio jechałem po singlu . Wieje silny wiatr , jest dość nie przyjemnie a ja chce dość szybk dostać się na przełęcz . Chwila przewrwy i tzreba wybrać bramkę . Pada na " Pętlę dwóch przełeczy " . Po kilkuset metrach trafiam na pracująch przy budowie singla . Chwila rozmowy i dowiaduje się ,że jadę pod prąd . A wydawało mi się ,że dobrze wjechałem . Ale trasa w budowie można śmigać . Na przrełeczy Po Trzeboniem trafiam na bramkę Pętla Złoty Stok . Tylko 11 km , trzeba zobaczyć . Jedzie się fajnie , tu jest inny rodzaj nawierzchni niż w Masywie Śnieżnika . Tam grys biała Marianna a tu chyba gnejs . Po kilku kilometrach widzę zabudowania Złotego Stoku . Słupek pokazuje kieruunek , ale potem nie ma już nic . Wracam nawet sprawdzić czy nie pogubiłem drogi , ale nic . Kieruje sie tak trochę na wyczucie do kopalni złota . W jarze jedzie za mna ktoś Dasterem . Zagląda przez okno i pyta gdzie ma mam silnik ....ha , ha , ha ...jeszcze daje radę . Okazuje się ,że gościu ma dużą wiedzę o singlach bo tu pracuje . Chwila fajnej rozmowy podczas której dowiaduje się ,że fargment trasy jest jeszcze nie do końca oznaczony . Teraz ruszam w gorę , zamykam pętlę Złoty Stok i wjeżdżam na Pętlę dwóch przełęczy , teraz niby jadę dobrze . Na prz Jaworowej sprawdzam mapę . Pętla prz dwóch przełęczy jest DWUKIERUNKOWA . To w sumie krótki łącznik z innymi trasami Nawiguj

Tradycyjny już wypad do Nysy. Ciągle poszukuję nowych ścieżek. Tym razem podjechałem prawie do Mikulovic (Głuchołazy). Troszkę zaskoczyło mnie miasto z tej strony. Co prawda w Nysie przybywa ścieżek rowerowych, ale jak się już wjedzie na obwodnicę, to trzeba poruszać się w ulicznym ruchu. I jak zwykle wizyta w dawnej szkole. Zdążyłem na zakończenie roku szkolnego. I tu jakby czas się zatrzymał.

Wracam trochę inną, dobrze znaną mi drogą, chociaż fragmenty trasy ciągle nowe.

Lubię jeździć po czeskiej stronie, te malutkie miejscowości mają swój klimacik. Odnowione z pietyzmem stare budynki i malutkie restauracje.

Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,25 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 533 m

Suma zjazdów: 528 m