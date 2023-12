Ścieżki rowerowe do 66 km od Brzegu. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzegu warto sprawdzić w weekend.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 grudnia w Brzegu ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 86%. W niedzielę 03 grudnia w Brzegu ma być -2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 46%. 🚲 Trasa rowerowa: Dolina Baryczy. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 399 m

Suma zjazdów: 395 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Lemur36 Dolina Baryczy to największy w Polsce ornitologiczny rezerwat „Stawy Milickie” – prawdziwy ptasi raj i wymarzone miejsce do ich obserwacji. To wiekowe aleje dębowe, niedostępne olsy, kwieciste łąki i pełne życia wody, zachęcające do uprawiania turystyki przyjaznej przyrodzie. To również unikatowe domy z rudy darniowej, szachulcowe kościoły i zabytkowe, ciągle działające jazy – ślady po dawnych mieszkańcach tych ziem.

Naszą przygodę z Doliną Baryczy rozpoczęliśmy w Złotowie, przy zabytkowym, drewnianym kościele pw. Św. Józefa.

Asfaltową drogą, przez Czeszów, Biedaszków, Ujeździec i Gruszeczkę dojechaliśmy do Sułowa, gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa, biegnąca po szlaku dawnej kolejki wąskotorowej.

W miejscu dawnych stacji, wybudowano miejsca do odpoczynku z mapkami okolic.

Jadąc komfortowo, wśród lasów i pól, ani się obejrzymy jak dojedziemy do Milicza, gdzie znajduje się największy w Europie zespół stawów hodowlanych – Stawy Milickie.

W drodze powrotnej warto odwiedzić rezerwat przyrody Wzgórze Joanny z najwyższym wzniesieniem Wieżycą (230 m n.p.m.).

Łatwa, ciekawa, bardzo przyjemna trasa. Polecam!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Cmentarz choleryczny w Trzebieszowicach i Nepomuk bez głowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 351 m

Suma zjazdów: 347 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44 Na północ od zabudowań wsi Trzebieszowice , przy polnej drodze wiodącej w stronę Skrzynki spod kapliczki pod wezwaniem św. Eustachego i św. Huberta, znajduje się niewielka polanka, otoczona gęstym szpalerem starych żywotników.

Stoi na niej barokowa rzeźba przedstawiająca świętego Jana Nepomucena. Figura pochodzi z 1803 roku i pozbawiona jest głowy' Sygnatura rzeźbiarza, pokazuje się, że był nim Heinrich Klar.

Jest to dawny cmentarz choleryczny, założony w latach 30. XIX wieku. Być może także wcześniej dokonywano tu pochówków osób zmarłych w wyniku chorób zakaźnych.

Miejsce swego spoczynku znaleźli tu mieszkańcy Trzebieszowic i okolicy, a grzebani byli najpewniej w zbiorowych mogiłach, po których nie zachowały się żadne namacalne ślady.

Tak czas i takie miejsce , tak ku pamięci .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nysa -- Kamieniec Ząbkowicki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,88 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 524 m

Suma zjazdów: 451 m AlterSpider poleca trasę mieszkańcom Brzegu Dziś wyprawa Nysa - Kamień Ząbkowicki a w niej : Dom Wagi Miejskiej (niem. Waagehaus Kämmereigebäude) – zabytkowy budynek przy ulicy Sukienniczej, w bloku kamienic śródrynkowych w Nysie. Wieża Wrocławska (Wieża Bramy Wrocławskiej, Biała Wieża) – gotycka budowla obronna, jedna z kilku zachowanych części średniowiecznych obwarowań miejskich Nysy, wraz z Wieżą Ziębickią i fragmentami murów obronnych.

Fort II, albo Regulicki jest najdalej na północ wysuniętym dziełem nyskiej twierdzy. Konstrukcyjnie niemal identyczny z fortem I, i również jak on powstał jako dzieło prowizoryczne w latach 1865-66 i przebudowany na fort stały w latach 1871-73. Posiada narys czworobocznej lunety z wklęsłą ścianą szyjową. Jest fortem jednowałowym z trawersami i schronami na wałach dla piechoty i artylerii. Pod wałami znajdują się kazamaty koszarowo gospodarcze. W przeciwieństwie do swego bliźniaka fort III posiada chodniki przeciwminowe. Mur szyjowy niski umożliwiał wgląd i ostrzał z Obwałowań Wysokich znajdujących się zaledwie 550 m stąd.

Od 1934 roku służył jako magazyn sprzętu wojskowego, po roku 1945 również.

Obecnie gospodarzem obiektu jest Fundacja Twierdza Nysa i w sezonie turystycznym jest udostępniony do zwiedzania.

Fort Bombardierski założony na narysie kleszczowym 4 ramiennej gwiazdy z północnym ostrzem lekko zaokrąglonym. Wielkością cały fort odpowiada rozmiarom jednego naroża Fortu Prusy. Wały ziemne oskarpowane cegłą z profilem dla piechoty i trzema ławami artyleryjskimi w narożach oraz pochylniami wjazdowymi z poziomu dziedzińca . Pod wałami kazamaty koszarowo-magazynowe. Brama wjazdowa w formie przecięcia wału pośrodku kleszcza południowego. Oskarpowanie kleszcza północnego zniszczone. Sucha fosa z oskarpowanym cegłą przeciwstokiem przegrodzona murem /grodzią/ przy ostrzu północnym i wschodnim tj. na stykach z dalszymi obwarowaniami. Fort użytkowany przez wojsko /hodowlę świń/ ulega dewastacji zarówno od strony dziedzińca i kazamatów jak roślinności na wałach i przedstoku. Zamek w Otmuchowie – budowla wzniesiona w średniowieczu, rozbudowana w latach 1585–1596 w stylu renesansowym, przebudowana w XVII w. w stylu barokowym, rezydencja biskupów wrocławskich do 1810.

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – monumentalny zabytkowy pałac neogotycki z XIX wieku znajdujący się w mieście Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Tąpadła Stopień trudności: 1.0

Dystans: 95,32 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 384 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 682 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu

Przełęcz Tąpadła stanowi bardzo wyraźne obniżenie oddzielające Ślężę od Raduni, przez nią prowadzi droga ze Świdnicy do Sobótki przez Sulistrowiczki oraz okólna droga u Stóp Ślęży przez Sady do Sobótki Zachodniej. Na przełęczy znajduje się miejsce odpoczynkowe z możliwością rozpalenia ogniska, sezonowy bufet, przystanek autobusowy oraz parking, w sezonie bardzo zatłoczony. Prowadzą stąd najkrótsze trasy na Ślężę (szlak żółty i niebieski) oraz na Radunię (szlak niebieski). Na przełęczy Tąpadła jest XIX-wieczna leśniczówka oraz po drugiej stronie stylowy budynek ośrodka wypoczynkowego. Jest to obiekt ogólnodostępny, z zespołem domków kempingowych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka dookoła Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 102 m

Suma zjazdów: 103 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Wiesiek

Trasa którą przedstawiam prowadzi obrzeżami Wrocławia i jest chyba jedną z najdłuższych, obecnie tras wokół naszego miasta. Ja rozpocząłem swoją wycieczkę na pl. Grunwaldzkim i skierowałem się prez oś. Swojec i Wojnów do mostu na Odrze w Łanach. Po dojechaniu do drogi nr. 94, należy skręcić w prawo i tuż przed Radwanicami skręcamy w lewo (Solniki). Dalej jedziemy przez Zacharzyce i Iwiny do Radomierzyc. Następnie wjeżdżamy do Ołtaszyna. Jesteśmy na najwyżej położonym osiedlu Wrocławia na naszej trasie (około 136 m npm) Tu skręcamy w lewo( ul. generała Kutrzeby) i w prawo. Jesteśmy we wsi Wysoka. Teraz należy skręcić w lewo i przez Ślęzę docieramy do Bielan Wrocławskich. Dalej przez ul.Czekoladową dojeżdżamy do ul. E. Kwiatkowskiego i ul.Avicenny. Dalej przez Muchobór Wielki, ul. Graniczną do lotniska. Kolejne etapy to Jerzmanowo, Ratyń (najdalszy na zachód Wrocławia punkt wycieczki) do Leśnicy. Tu jest połowa naszej wycieczki. Kolejno przez Marszowice ( najniższy punkt na naszej trasie około 110 m npm),Stabłowice i Maślice dojeżdżamy do mostu Milenijnego. Następnie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego doprowadza nas do ul. Żmigrockiej i przez Poświętne, Polanowice i Sołtysowice, jedziemy do Psiego Pola. Teraz należy jechać przez Zakrzów i Mirków ( tu skręcamy w lewo) i jesteśmy w Kiełczowie To najbardziej na wschód wysunięty punkt tej wycieczki. Skręcamy w prawo i jedziemy przez Wilczyce. W Strachocinie zamykamy pętlę wokół Wrocławia. Do centrum miasta jedziemy przez Swojczyce, Sępolno i pl. Grunwaldzki, gdzie kończymy naszą wycieczkę..

Nawiguj

