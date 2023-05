Ścieżki rowerowe do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 maja?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzegu warto sprawdzić w weekend.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia Niklu w Szklarach Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 615 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44 Dziś zaplanowałem zwiedzanie kopalni niklu w Szklarach. Auto zostawiam na małym parkingu w pobliżu wejścia do sztolni. Razem z kilkoma osobami wchodzimy w podziemia. Po około 40 minutach wracam na parking i rowerem zaczynam swoją kolejną wycieczkę. Przecinam główną drogę i szlakiem turystycznym przedzieram się kierunku Brodziszowa. O tej porze roku szlak prawie niewidoczny i tak naprawdę buszuje w kukurydzy. Z radością witam asfaltową drogę. Po opuszczeniu tego miejsca zrywam linkę przerzutki i od tej pory moja jazda to wielka improwizacja. Do Szklar docieram skropiony deszczem. Wolę chyba jednak moje górki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Żerniki Wr. - Bielany - Tyniec Mały - Smolec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,17 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 502 m

Suma zjazdów: 507 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Wielogorski ciąg dalszy trasy 'Żółtym szlakiem dookoła Wrocławia'

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na Siniaka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,28 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 242 m

Suma podjazdów: 483 m

Suma zjazdów: 470 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44 Taki pomysł na wyprawę na jeden z okolicznych szczytów tj. Siniaka . Może i szczyt nie wyróżnia się niczym na tle okolicznych , ale jest ciekawy pod względem geologicznym. Wzniesienie o zróżnicowanej budowie geologicznej, zbudowane ze skał metamorficznych należących do metamorfiku Lądka i Śnieżnika, głównie łupków łyszczykowych, łupków kwarcytowych, kwarcytów, łupków grafitowych serii strońskiej. Północno-wschodnie zbocza i podnóża zbudowane są z gnejsów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzegu

🚲 Trasa rowerowa: Pradziad to za mało Stopień trudności: 1.0

Dystans: 148,51 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 1 207 m

Suma podjazdów: 2 883 m

Suma zjazdów: 2 850 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44

Jakoś nie bardzo mogłem się zmobilizować na ten wyjazd . Trasa dość długa i górzysta. Dzień był jednak taki ,że żal było nie skorzystać . Z domu Wyruszam zaraz po siódmej . Dzień jest rześki , ale jedzie się dobrze . Drogę do Loucznej pokonuje praktycznie nie zatrzymując się . W Destnej poruszam się w stronę Cervonohorskiego Sedla i w dalej na skrzyżowaniu szlaków jadę w stronę elektrowni . Po chwili stwierdzam jednak ,że wytyczona przeze mnie ścieżka oddala się . Wracam więc do rozdroża i 100 metrów dalej odnajduję wąska asfaltową ścieżkę , która prowadzi mnie najpierw wzdłuż drogi a potem wspaniałą serpentyną do Petrovki . Początkowo las przysłania jakiekolwiek widoki , ale potem otwiera się wspaniała panorama w stronę elektrowni Doulhne Strane . Jazda trawersem powoduje ,że zapomina się o przewyższeniach , delektując widokiem .

Od Petrovki droga z asfaltowej przechodzi w kamienisto – szutrową . Rower podskakuje niemiłosiernie , ale teraz widoki są jeszcze piękniejsze i ruch rowerowo – pieszy robi się znaczny.

Ze zdziwieniem stwierdzam ,że nie wiedzieć kiedy osiągnąłem schronisko Svycarna . Wiec te wszystkie górki pokonałem gładko , a teraz już tylko asfalt pod sama wieżę Pradziada . Kilka minut i w razem z tłumem turystów , którzy tworzą tu żywe fale podziwiam przepiekany widok Wysokiego Jesenika .

Zakładam cienką kurtkę i jadę do Karlovej Studzianki . W tym uroczym uzdrowisku zamierzam coś zjeść . Po krótkich poszukiwaniach robię zakupy w dośc obskurnym sklepie i ruszam w stronę miejscowości Vidly . To co kiedyś sprawiało mi wiele problemów , teraz pokonuje z uśmiechem na twarzy . Przez Jesienikiem najeżdżam na wypadek z udziałem rowerzysty . Ktoś po polsku krzyczy – on oddycha , jest już wielu ludzi , jedzie pogotowie i policja….nic tu pomnie.

Chwila refleksji…. no cóż jadę dalej. W przydrożnej restauracji zamawiam coś na chybił trafił z karty dań . Czekam dość długo ale dostaje smacznie zapieczone mięso w placku ziemniaczanym. Pochłaniam to popijając obficie Kofolą .

Teraz mam jeszcze na tyle siły aby pokonać wzniesienie pod Jaskinie na Pomezi a potem pod Przełęcz Lądecką .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA RUDKA 9,1 KM PĘTLA STRONIE ŚLĄSKIE 24,8 KM JESIEŃ 2020 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 443 m

Suma podjazdów: 903 m

Suma zjazdów: 898 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu

Dziś ruszam na pętle w najbliższej okolicy . Dojeżdżam do pętli Rudka. Okazuje się ,że pomimo piątku na trasie są rowerzyści . Robię całą pętlę , pogoda dopisuje . Postanawiam przejechać jeszcze kolejną pętle Stronie Śląskie . Zjazd na tą pętle znajduje się mniej więcej w połowie pętli Rudka / widać na zdjęciach / Do tego zjazdu dojeżdżam częściowo asfaltem , leśnymi drogami a potem znowu fragmentem pętli Rudka . Tutaj na trasie pustki . Pod osiągnięciu bramki Międzygórze , ze zdziwieniem stwierdzam ,że zmieniono przebieg tej pętli w tym miejscu . Nie schodzi ona w stronę przełęczy Puchaczówka ale w stronę Idzikowa i koło leśnej kaplicy w stronę Marcinkowa . Wszystko to wyszło tej pętli na dobre .

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników.

Zadbaj o stan techniczny roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria do roweru Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

