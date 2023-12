Ścieżki rowerowe do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Brzegu warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w pobliżu Brzegu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 grudnia w Brzegu ma być 8°C. Nie powinno padać. W niedzielę 31 grudnia w Brzegu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 21%. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Gorzanów i Krosnowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,8 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 610 m

Suma zjazdów: 587 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu Kolejny dzień poszukiwania kamiennych krzyży . Dziś miał być tylko Gorzanów . Najkrótszą trasą , bo trochę zimno . Trasa wytyczona , więc w drogę . W Gorzanowie trafiam do Dworu Raszyn . Nic szczególnego , ale tam wg mapy którą posiadam miał znajdować się krzyż . Ktoś błędnie wrzucił zdjęcie . Objeżdżam dwór i ruszam . Jakiś mieszkaniec po namyśle pokazuje mi gdzie mam jechać . Kolejny krzyż na prywatnej posesji , tylko dziś pieska brak . Stąd już niedaleko do Krosnowic . A tam na kościele Św Jakuba wmontowane dwa kolejne krzyże . Teraz tylko wrócić do domu . Trochę mi buty przymarzły do pedałów a cóż tam ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Malinową Drogą do Lądka Zdroju Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 293 m

Suma podjazdów: 444 m

Suma zjazdów: 441 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44 W nocy trochę popadało , nic wielkiego , ale drogi śliskie . Uciekam więc do lasu . Wracam właściwie na Rozdroże Zamkowe , tam gdzie biegnie fragment singla o nazwie Trojak . Wczorajsza analiza mapy zrodziła u mnie wątpliwości odnośnie całkowitego przebiegu tej trasy . Oficjalna / jak do tej pory /mapa wskazuje ,że singiel powinien przebiegać Malinową Drogą i Drogą Wielką Okólną . Nigdzie tam singla nie zauważyłem , a trasa była bardzo przyjemna , temperatura w górach minus 5

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na Borówkową Górę Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 792 m

Suma podjazdów: 15 366 m

Suma zjazdów: 15 277 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44 Malownicza trasa na Borówkową Górę, miejsce spotkań opozycji w latach 70 i 80. Zjazd do Javornika i powrót do domu przez Złoty Stok

Borówkowa to graniczny wierzchołek wznoszący się na wysokość 900 m npm. Jak łatwo się domyśleć, jej nazwa pochodzi od łanów czarnych jagód, które można zbierać tu latem. Góra znana była lądeckim kuracjuszom już w połowie XIX wieku. W 1870 roku uzdrowisko postawiło na jej szczycie drewnianą wieżę widokową, która wytrzymała z górą 20 lat. Postawienie kolejnej zainicjowała sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV) prężnie działająca w Lądku Zdroju – stanęła ona w 1890 roku. Źródła podają, że w 1900 roku dwie turystki z pobliskiego Javorníka spadły z wieży, gdy załamały się pod nimi drewniane stopnie. Przeżyły, ale lądecka sekcja GGV musiała wypłacić im wysokie odszkodowanie. Sama wieża zawaliła się jeszcze w tym samym roku.

Kolejna stanęła dopiero osiem lat później i dotrwała do 1926 roku. Potem były plany, aby postawić jeszcze jedna, lecz javornícka sekcja Morawsko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego poprzestała na postawieniu w tym miejscu schroniska. Otwarto je niezwykle uroczyście 29 maja 1930 roku. pierwszym dzierżawcą był emerytowany nauczyciel z Javorníka Rudolf Moche (1873-1965) bardzo znany w kręgach turystycznych. Częstym gościem schroniska był poeta Paul Keller (1873-1932). Siadał on zawsze w rogu sali jadalnej, który w 1932 r. nazwano jego imieniem. Stało się to na krótko przed śmiercią poety. Schronisko było czynne do 1941 r. Żywot budynku zakończył się po nieco ponad 20 latach – położenie na samej granicy w czasach zimnej wojny i wzajemnej nieufności państw, nie mogło skończyć się inaczej. Sam szczyt w latach 80-tych XX wieku odegrał wielką rolę w historii konspiracyjnych spotkań opozycji Polski i Czechosłowacji. W 2006 roku wybudowana została na wierzchołku kolejna wieża widokowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Brzegu

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Puchaczówka - Międzygórze - Sanktuarium Maria Śnieżna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 178 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44

Asfaltową drogą ruszam w kierunku przełęczy Puchaczówka , chce jak najszybciej dostać się do miejsca , gdzie kilka dni temu widziałem nowego singla . Pomimo ,że dziś niedziela , to w tym miejscu spotykam kilka osób , które chyba robią nową bramkę na singlu . Jadę więc tym nowym singlem i ciągle myślę w którym miejscu się skończy i czy będę musiał wracać . Okazuje się ,że trasa oprócz kilku nie dokończonych kładek jest prawie gotowa . Miejscami spore wertepy , ale wszystko do przejścia . Docieram do Międzygórza , tu gubię ślad . Zjeżdżam w stronę centrum a powinienem wjechać drogę wyżej . Ślad kończy się przy parkingu na ul Śnieżnej , byłem tam miesiąc temu , widziałem singla .

Ja jednak mijam Międzygórze , wjeżdżam, czy też wpycham rower do Sanktuarium Maria Śnieżna a potem przez Marianówkę i Idzików wracam do domu

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wrocław - Brzeg Dolny - Wrocław Stopień trudności: 2.0

Dystans: 85,22 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 1 246 m

Suma zjazdów: 1 357 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Mar-ek

Z Wrocławia do Brzegu Dolnego - głównie wałami nad Odrą. Większa część trasy to wąska, słabo wydeptana ścieżka wśród wysokich traw albo typowa leśna droga. Nie da się jechać szybko, ale za to jest dużo zieleni i prawie nie ma ludzi. Z Brzegu Dolnego do Wrocławia - wybrałem głównie asfalt. Jedzie się szybko i wygodnie. W sobotę ruch nie był wielki.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Brzegu

