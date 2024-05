Ścieżki rowerowe do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Brzegu proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Brzegu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Brzegu, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 czerwca w Brzegu ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 02 czerwca w Brzegu ma być 23°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 62%. 🚲 Trasa rowerowa: Sierpniowy Dział Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 417 m

Suma podjazdów: 461 m

Suma zjazdów: 458 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu Wycieczka szlakami rowerowymi na przełęcz Dział , dość trudny podjazd od strony Młynowca a potem przyjemny zjazd do Stronia Śląskiego . Przed przełęczą tablica ? , której wcześniej tu nie było

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Oborniki Śląskie - Ozorowice - Wrocław Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,64 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 773 m

Suma zjazdów: 818 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Wielogorski

Przez wioski i wioseczki z Obornik do Wrocławia

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jaskinia Kontaktowa w Kletnie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,71 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 365 m

Suma podjazdów: 653 m

Suma zjazdów: 652 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu Dziś kolejne miejsce z cyklu ...no chyba miejsca niebanalne . Bo w Kletnie o Jaskini Niedźwiedziej , Kopalni Uranu czy chociażby Starym Wapienniku słyszeli chyba wszyscy , ale o Jaskini Kontaktowej pewnie nieliczni a jeszcze mnie osób tam było . A miejsce godne jest uwagi . W niedalekiej odległości o popularnego już singla o nazwie Rudka . Nie namawiam oczywiście wszystkich do odwiedzenia tego miejsca , ale pasjonatów geoturystyki , już tak

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Brzegu

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Baryczy. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 399 m

Suma zjazdów: 395 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Lemur36

Dolina Baryczy to największy w Polsce ornitologiczny rezerwat „Stawy Milickie” – prawdziwy ptasi raj i wymarzone miejsce do ich obserwacji. To wiekowe aleje dębowe, niedostępne olsy, kwieciste łąki i pełne życia wody, zachęcające do uprawiania turystyki przyjaznej przyrodzie. To również unikatowe domy z rudy darniowej, szachulcowe kościoły i zabytkowe, ciągle działające jazy – ślady po dawnych mieszkańcach tych ziem.

Naszą przygodę z Doliną Baryczy rozpoczęliśmy w Złotowie, przy zabytkowym, drewnianym kościele pw. Św. Józefa.

Asfaltową drogą, przez Czeszów, Biedaszków, Ujeździec i Gruszeczkę dojechaliśmy do Sułowa, gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa, biegnąca po szlaku dawnej kolejki wąskotorowej.

W miejscu dawnych stacji, wybudowano miejsca do odpoczynku z mapkami okolic.

Jadąc komfortowo, wśród lasów i pól, ani się obejrzymy jak dojedziemy do Milicza, gdzie znajduje się największy w Europie zespół stawów hodowlanych – Stawy Milickie.

W drodze powrotnej warto odwiedzić rezerwat przyrody Wzgórze Joanny z najwyższym wzniesieniem Wieżycą (230 m n.p.m.).

Łatwa, ciekawa, bardzo przyjemna trasa. Polecam!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA RUDKA 9,1 KM PĘTLA STRONIE ŚLĄSKIE 24,8 KM JESIEŃ 2020 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 443 m

Suma podjazdów: 903 m

Suma zjazdów: 898 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu

Dziś ruszam na pętle w najbliższej okolicy . Dojeżdżam do pętli Rudka. Okazuje się ,że pomimo piątku na trasie są rowerzyści . Robię całą pętlę , pogoda dopisuje . Postanawiam przejechać jeszcze kolejną pętle Stronie Śląskie . Zjazd na tą pętle znajduje się mniej więcej w połowie pętli Rudka / widać na zdjęciach / Do tego zjazdu dojeżdżam częściowo asfaltem , leśnymi drogami a potem znowu fragmentem pętli Rudka . Tutaj na trasie pustki . Pod osiągnięciu bramki Międzygórze , ze zdziwieniem stwierdzam ,że zmieniono przebieg tej pętli w tym miejscu . Nie schodzi ona w stronę przełęczy Puchaczówka ale w stronę Idzikowa i koło leśnej kaplicy w stronę Marcinkowa . Wszystko to wyszło tej pętli na dobre .

Nawiguj

