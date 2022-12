Ścieżki rowerowe do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Brzegu warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Brzegu We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Brzegu, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Borówkową Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 460 m

Suma podjazdów: 687 m

Suma zjazdów: 680 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44 Krótka wycieczka na popularną w okolicy Górę Borówkową. Można tam wjechać rowerem od strony przełęczy Lądeckiej szlakiem pieszym po stronie polskiej, ale trochę dalej jest trasa rowerowa, po stronie czeskiej. Zjazd po wystających korzeniach drzew może dostarczyć trochę emocji. Najpiękniejsze widoki są w okolicach przełęczy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Sierpniowy Dział Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 417 m

Suma podjazdów: 461 m

Suma zjazdów: 458 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu Wycieczka szlakami rowerowymi na przełęcz Dział , dość trudny podjazd od strony Młynowca a potem przyjemny zjazd do Stronia Śląskiego . Przed przełęczą tablica ? , której wcześniej tu nie było

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Po Rychlebskich Górach Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 503 m

Suma podjazdów: 1 203 m

Suma zjazdów: 1 194 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu

Malownicza trasa po drogach i bezdrożach czeskich Gór Rychlebskich.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Brzegu

🚲 Trasa rowerowa: Hraničky Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 772 m

Suma zjazdów: 767 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44

Hranicky to wioska, której nie ma. A w 1921 roku mieszkało tu w 41 domach 192 mieszkańców. Dziś stoją tu ostatnie, niezamieszkałe zabudowania. Typowe dla tych terenów są przede wszystkim różne gatunki zbiorowisk łęgowych. Można się tu spotkać z ciekawymi roślinami i chronionymi zwierzętami. Jest to na przykład drobny ptaszek pokląskwa lub tajemniczy derkacz. Derkacza nie znalazłem, ale widoki są tu piękne, lubię tą drogę i pomimo trudów związanych z wjazdem warto to miejsce odwiedzić.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Tąpadła Stopień trudności: 1.0

Dystans: 95,32 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 384 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 682 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44

Przełęcz Tąpadła stanowi bardzo wyraźne obniżenie oddzielające Ślężę od Raduni, przez nią prowadzi droga ze Świdnicy do Sobótki przez Sulistrowiczki oraz okólna droga u Stóp Ślęży przez Sady do Sobótki Zachodniej. Na przełęczy znajduje się miejsce odpoczynkowe z możliwością rozpalenia ogniska, sezonowy bufet, przystanek autobusowy oraz parking, w sezonie bardzo zatłoczony. Prowadzą stąd najkrótsze trasy na Ślężę (szlak żółty i niebieski) oraz na Radunię (szlak niebieski). Na przełęczy Tąpadła jest XIX-wieczna leśniczówka oraz po drugiej stronie stylowy budynek ośrodka wypoczynkowego. Jest to obiekt ogólnodostępny, z zespołem domków kempingowych.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie można naprawić rower? Serwisy rowerowe w Brzegu

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!