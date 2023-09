Ścieżki rowerowe do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 września?

Rozważasz trasę rowerową z Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzegu przygotowaliśmy na weekend.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na wieżę widokową Hranicny Vrch Stopień trudności: 3.0

Dystans: 64,79 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 019 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44 Dziś padło na Prudnik. 37 lat temu w znajdujących się tam wtedy koszarach zameldowałem się celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Na bramie, gdzie teraz jest tablica pamiątkowa, wisiał baner z napisem "Witamy was", a z tyłu "Mamy was". W jednostce na szkole podoficerskiej spędziłem 4 miesiące, praktycznie nie opuszczając koszar. Dziś po opuszczonych koszarach mogłem przejechać się rowerem. Pewnie brzmiały tam jeszcze zwrotki wojskowych piosenek "Kalina, malina", "Piechota"... i wymarsze na słynne wzgórze 108. Po chwilach zadumy ruszam w stronę słynnego wzgórza i poligonu. Dalej do czeskiej granicy i przez ponad 30 km szutrowo-błotnistych dróg odwiedzam kolejne wieże widokowe. Najładniejsza, a zarazem bezpłatna, znajduje się na Hranicnym Vierchu.

Przemierzyłem ładny kawałek dość dzikich i pustych Gór Opawskich.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Wigańcice , Mikołajowa Kolnica,Wierzbnik , Wojsław, Jasienica, Jasłowek Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 643 m

Suma zjazdów: 631 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu Kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Parkuję w Ziębicach , poza ścisłym centrum nie ma tu raczej problemów z zaparkowaniem auta . Ruszam w stronę Wigańćic , tam przy kościele bez problemu odnajduję pierwszy krzyż . Potem kolejna miejscowość Mikołajowa . Dzięki wskazaniom mieszkańca bez problemu , na skraju lasu , totalnie zarośnięty odnajduję kolejny krzyż . Kolejne krzyże stoją w pobliżu kościołów więc raczej łatwo je odszukać , przy jednym z kościołów dostępu broni stadko gęsi .

W powrotnej drodze za Henrykowem mam do odszukania krzyż pokutny w Jasienicy . Ten stoi gdzieś w lesie . Miałem trochę szczęścia bo pracownik leśny instruuje mnie dokładnie gdzie mam jechać i poszukiwania są krótkie .

Teraz jeszcze Jasłówek . Mijam tą maleńką miejscowość i szutrową , polną drogą dojeżdżam do Lipy .Tutaj pomagają rozmowy z mieszkańcami . Wracam do Jasłówka i w szuwarach przy samej drodze krzyż odnajduję .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Neratov - wstąp tu jeśli myślisz ,że widziałeś już wszystko Stopień trudności: 2.0

Dystans: 116,83 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 559 m

Suma podjazdów: 1 591 m

Suma zjazdów: 1 586 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44

Droga zaczyna się w Stroniu Śląskim. Dystans do pokonania to około 120 km. Jako środek lokomocji wybieram rower , mojego zacnego treka , nieodłącznego towarzysza dłuższych wycieczek. Ale droga jest odpowiednia również dla samochodu czy tez motocykla.

Pogoda jest ładna , jest jeszcze wcześnie więc rześko , a to ważne , bo trasa prowadzi od razu w kierunku miejscowości Sienna i mieszczącego się tam Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra.

Po około 40 minutach dojeżdżam na Przełęcz Puchaczówka / 864 m /. est to przełęcz oddzielająca Masyw Śnieżnika od grzbietu Krowiarek. Okolice te były i są nadal miejscem często odwiedzanym przez turystów. Dawniej przełęcz była zaludniona, podchodziły tu zabudowania wsi Sienna (od wschodu) i Biała Woda (od zachodu). Obecnie jest to teren niemal w całości wyludniony. Znaczenie turystyczne Puchaczówki wynikało z położenia na uczęszczanej drodze z Bystrzycy Kłodzkiej do Stronia Śląskiego, do 1947 r. istniało tu schronisko. Tu też znajduje się charakterystyczna kapliczka.

Robie kilka zdjęć i pokonuje ostatnie wzniesienie , aby potem cieszyć się szybka jazdą w kierunku Idzikowa i Bystrzycy Kłodzkiej. Od Idzikowa droga asfaltowa jest równiutka , dopiero co oddana do użytku po gruntownym remoncie. Nie wjeżdżam do Bystrzycy Kłodzkiej , skręcam w kierunku Długopola Zdrój. Tutaj koło Domu Zdrojowego zatrzymuje się na mały posiłek.

Na skraju parku znajduje się ogólnodostępne ujęcie wody mineralnej. Park poddawany jest gruntownej renowacji.

Ruszam dalej w kierunku wsi Poręba. Tutaj zaczyna się kolejny podjazd , który kończy się na przecięciu z tzw drogą Goeringa /Autostrada Sudecka jest bardzo malowniczą drogą biegnącą wierzchowiną i stokami Gór Bystrzyckich i Orlickich. Zaczyna się na przełęczy Polskie Wrota i biegnie aż do Różanki (okolice Międzylsia)./

Dalej jadę w kierunku wsi Mostowice , która dalej prowadzi do Zieleńca. Asfalt w tym miejscu został położony kilka lat temu, więc jest w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo miejsce to upodobali sobie zwolennicy różnych sportów . Zatrzymuję się na chwilę na kolejny posiłek koło ośrodka Orlica , nad pięknym zalewem.

W Mostowicach przekraczam granicę kierując się na Orlickie Zahori a potem w kierunku Neratova. Droga po czeskiej stronie też jest w doskonałym stanie. W wolne dni przemierzają ją grupy rowerzystów. Po tej stronie jest także wiele przydrożnych barów , gdzie można zatrzymać się na smaczny posiłek.

Neratov wita mnie widokiem od wielu lat remontowanego kościółka.

Neratov to znane od lat sześćdziesiątych XVII wieku miejsce pielgrzymkowe. Barokowy neratowski kościół pw. Marii Panny Wniebowziętej został zbudowany w latach 1723–1733, prawdopodobnie według planów G. B. Alliprandiego. Ciekawa jest przede wszystkim jego orientacja północ-południe, dzięki której w południe na Boże Narodzenie promienie słońca padają bezpośrednio na tabernakulum.

10 maja 1945 roku kościół spłonął, trafiony strzałem z broni pancernej przez żołnierzy Armii Czerwonej. Pożar zniszczył dach, drewniane schody w obu wieżach i roztopił mechanizm zegara oraz dzwon. Wnętrze ocalało, ochronione grubymi sklepieniami z cegieł. W 1990 roku kościół został wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków. Stowarzyszenie Neratov od 1991 roku podejmuje starania o odnowienie tutejszego miejsca pielgrzymkowego oraz o uratowanie kościoła. W 1991 roku sprzątnięto gruzy na zewnątrz kościoła i przyjęto tu pierwszą pielgrzymkę. Od tego czasu tworzy się nowa tradycja neratowska – msze święte pod gołym niebem.

Robię trochę zdjęć i ruszam w drogą powrotną . Granicę przekraczam w Bartoszovicach w Górach Orlickich. Trzeba tu uważać bo można tego miejsca nie zauważyć. Dalej w kierunku Różanki , po mocno wyboistej drodze.

Po drodze jeszcze małe ujęcie w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej i udaje mi się dojechać do domu przed spodziewanym deszczem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania - Brzeźnica- Budzów - Laskówka - Potworów - Różana Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 594 m

Suma zjazdów: 588 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu

Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pojednania . Tym razem powiat ząbkowicki . Auto pozostawiam koło kościoła w Laskówce . Teraz trzeba znaleźć znajdujący się w pobliżu krzyż . Z pomocą przychodzi mieszkanka tej wsi i faktycznie koło przystanku autobusowego w bukowym zagajniku odnajduję ukryty krzyż . Teraz już Brzeźnica . Tu dwa krzyże koło kościoła . Jeden przy głównej bramie dobrze widoczny i oznaczony , drugi już ukryty przy drugiej bramie wmurowany w mur kościelny za metalową siatką . Teraz jadę już do małej miejscowości Różana . W szczycie kościoła widoczne dwa krzyże ale podobno nie pokutne i ten właściwy wmurowany w kościelny mur . W drodze powrotnej zajeżdżam do Budzowa . Tu urodzaj krzyży . Cztery wmurowane w kościelne ogrodzenie . No i jeszcze Potworów . Ten zabezpieczony metalowym płotkiem , ale znaleźć go nie łatwo

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Biskupia Kopa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 140,59 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 681 m

Suma podjazdów: 1 818 m

Suma zjazdów: 1 819 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu

Cel był w zasadzie jasno określony , Sowia Góra albo Biskupia Kopia , tu i tu jest wieża widokowa , tu i tu trzeba się troszkę pomęczyć aby wjechać rowerem na szczyt.

W końcu wybór padł na Biskupią Kopę , byłem tam ostatnio dwa lata temu , trasa jest malownicza a szczyt godny ponownego zdobycia.

Trasa wiedzie przez Przełęcz Starogierałtowską , na której dziś oprócz stojących jeszcze rzeźb spotkałem dwoje młodych czechów , którzy noc spędzili na granicy w maleńkim namiocie.

Dalej droga wiedzie w kierunku miejscowości Żulova i Cerna Voda , gdzie już od rana „kłębią „ się tłumy rowerzystów a i pewnie mieści się tu jeden z najwcześniej otwieranych w niedzielę sklepów rowerowych.

Droga do Mikulovic biegnie asfaltem. W tej miejscowości na głównym skrzyżowaniu ze światłami wybieram kierunek „na wprost” . W lewo droga wiedzie do Głuchołaz , a na wprost do Zlatych Hor.

Po około 7 kilometrach docieram do skrzyżowania . W prawo droga do Jesenika przez Rejviz . Miejscowość jest punktem wypadowym do wycieczek pieszych, rowerowych oraz dla narciarzy biegowych dla całego obszaru Jesionków, w tym masywów Keprnika i Seraka.

W obrębie miejscowości położone jest Wielkie Jeziorko Mchowe, usytuowane pośrodku bagien. Aby nie niszczyć rzadkiej, endemicznej roślinności, doprowadzono do niego drogę zbudowaną z desek osadzonych na palach.

W lewo droga prowadzi do Zlanych Hor a obok znajduje się darmowy parking dla aut osobowych z którego można dojść lub dojechać rowerem do młynów rudy złota.

Jest to średniowieczny skansen górniczy z funkcyjnymi eksponatami, które przypominają okres największego rozkwitu miasta Zlaté Hory połączonego z wydobyciem złota. Górska dolina z kołami wodnymi zbudowanymi prostopadle do zbocza góry tworzy czarujący zakątek stwarzający wrażenie, iż tu zatrzymał się czas.

Zatrzymuję się na chwilę , robie parę fotek.. Niedaleko znajduje się mała restauracja , gdzie sądząc z ilości odwiedzających je osób można nieźle zjeść.

Dalej udaję się do miejscowości Zlate Hory. Podziwiam odnawiane kamieniczki i piękniejący rynek. W oddali widać wieżę Kopy Biskupiej , gdzie musze się jeszcze dziś dostać. Szukam jakiejś trasy rowerowej , ale na próżno. Jadę więc znaną mi drogą asfaltową prowadzącą za miasto. Cały czas po lewej stronie mam wieżę. W końcu droga dochodzi do parkingu , na którym znajduje się wiele samochodów , wiele osób w tym miejscu rozpoczyna swoja wędrówkę na szczyt. Jest to chyba najkrótsze dojście na górę. Około 3 km do wieży.

Droga jest męcząca dla pieszych . Rowerem trudno wjechać na sam szczyt.

Na szczycie mieści się wieża widokowa zbudowana z kamienia w 1898 r. z okazji 50 - lecia panowania cesarza Fraciszka Józefa I. Jest wysoka 18 m i najstarsza w Jesionikach. Stoi w miejscu drewnianej wieży widokowej z roku 1890, w której była umieszczona w roku 1896 pierwsza filia urzędu pocztowego na terenie Moraw. Od roku 1996 po rekonstrukcji jest udostępniona dla zwiedzających.

Na szczycie wielu turystów , trochę rowerzystów.

Po chwili wytchnienia w drogę powrotną ruszam w kierunku schroniska. Tutaj droga dla rowerow też nie najlepsza, miejscami trzeba niestety rower prowadzić . Sytuacja poprawia się w okolicy schroniska , gdzie trafiam też na ścieżkę rowerową.

Drogą kamienisto szutrową dojeżdżam do Pokrzywnej , stąd już drogą asfaltową w kierunku Głuchołaz , Nysy……i do domu.

Oczywiście nie polecam każdemu przejechanie całej trasy na rowerze , ale rejon godny jest odwiedzenia, góra pozostanie dla mnie wyzwaniem tym bardziej ,że nie udało mi się tam wjechać bez pchania roweru.

A więc do następnego razu.

Nawiguj

