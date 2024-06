Ślubowanie klas mundurowych w brzeskim ZSB. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich

Atmosfera była pełna powagi i wzniosłości, podkreślona wojskowym ceremoniałem. Na dziedzińcu zamku zgromadzili się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także ich rodzice, koledzy i koleżanki ze szkolnych ławek oraz liczne grono zaproszonych gości. Obecni byli przedstawiciele służb mundurowych, a także samorządowcy, co dodatkowo podniosło rangę wydarzenia.

Dyrektor szkoły, Renata Jabłońska-Denes podczas swojego przemówienia podkreślała, że to niezwykle ważna decyzja dla uczniów.

- Ci młodzi ludzie dokonali niełatwego wyboru, postanowili być kadetami, uczniami szkoły przygotowania wojskowego. To wielka odwaga, odpowiedzialność i trudna droga wymagająca hartu ducha. Niech słowa przysięgi zapadną Wam głęboko w pamięć i serca. Musicie mieć świadomość, że bycie żołnierzem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedzialnej postawy - mówiła Renata Jabłońska-Denes.