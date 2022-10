Spektakl jubileuszowy z okazji 10-lecia grupy Antytemat Productions. "Dream On 2" porwało brzeską publiczność! [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Grupa Antytemat Productions świętuje swoje 10-lecie istnienia. Z tej okazji przygotowała spektakl "Dream On 2" i w ostatnich dniach zaprezentowałą go publiczności, która zawitała do Brzeskiego Centrum Kultury, aby wspólnie z twórcami świętować dekadę działalności brzeskiej grupy.