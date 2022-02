Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ambasadorami UE. „Mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym”

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa spotkanie szefa rządu z ambasadorami UE. - Dzisiaj jest czas, kiedy trzeba pomagać. Polska będzie pomagała wszystkim poszkodowanym przez konflikt na Ukrainie. Rosyjski atak na Ukrainę wywołał już dzisiaj kryzys humanitarny – mówił Mateusz Morawiecki.

Premier zauważył, że „rosyjska armia zaczęła stosować taktykę ostrzeliwania miejsc również cywilnych i te doniesienia o spadających bombach i rakietach na obiekty cywilne, nawet przedszkola i szkoły, powodują, że mamy coraz więcej uchodźców na granicy ukraińsko-polskiej”.

- Ten kryzys humanitarny praktycznie narasta z godziny na godzinę. Kilka dni temu wjechało do Polski 25 tys. osób, kolejnego dnia 40 tys., a jeszcze kolejnego 60 tys. Teraz dziennie będzie wjeżdżać ok. 100 tys. uchodźców do Polski – powiedział szef rządu.

Mateusz Morawiecki dodał, że „nasza pomoc musi mieć charakter systemowy i coraz bardziej takiego charakteru nabiera”. - Państwa premierzy dzwonią do mnie codziennie niemal z każdego kraju UE dopytując, w jaki sposób mogą pomóc w organizacji procesów wsparcia dla uchodźców – mówił.