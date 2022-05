Statscore Futsal Ekstraklasa. KS Constract Lubawa - Gredar Fit-Morning Brzeg 8:2

W 4. minucie pierwszego gola zdobył Jan Rojek i wyprowadził Gredar na prowadzenie. Gospodarze jednak w 8. minucie doprowadzili do wyrównania, a do siatki trafił Kriezel. Trzy minuty później zespół z Lubawy strzelił gola na 2:1, a autorem bramki był Silva. Przed przerwą Constract podkręcił tempo i na przestrzeni zaledwie trzech minut zanotowali aż trzy trafienia i drużyny schodziły do szatni przy wyniku 5:1.

W drugiej połowie Gredar niestety nie był w stanie się podnieść, natomiast rozpędzeni gospodarze nie zamierzali odpuścić. W 32. minucie szóstego gola dla Constractu zdobył Silva, w 38. Queiroz, a w 40. Ossowski. Brzeżanie w końcówce spotkania zdołali odpowiedzieć jednym trafieniem, a autorem gola był Matejko. Mecz zakończył się wynikiem 8:2.

Brzeżanie spadli w tabeli Statscore Futsal Ekstraklasy na 11. miejsce, natomiast Constract Lubawa plasuje się na 3. pozycji. Gredar jest już pewny utrzymania na dwie kolejki przed końcem, ale ma o co walczyć. W zasięgu jest cały czas 7. miejsce, którego osiągniecie byłoby sporym sukcesem dla klubu.

28. kolejka Statscore Futsal Ekstraklasy

KS Constract Lubawa - Gredar Fit-Morning Brzeg 8:2 (5:1)

Bramki: 8. Kriezel, 11. Silva, 17. Ossowski, 17. Gonzalez, 19. Queiroz, 32. Silva, 38. Queiroz, 40. Ossowski – 4. Rojek, 40. Matejko

Kartki: 8. Sendlewski (CON) – 3. Kucharski (BRZ)