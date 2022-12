Święty Mikołaj odwiedził Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Dla uczniów przygotowano tego dnia wiele atrakcji [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Pytanie o to, czy Święty Mikołaj istnieje, przewija się co roku w domach na całym świecie. W domach, szkołach, urzędach, zakładach pracy wszyscy mówią 6 grudnia o Mikołaju. Niby nie istnieje, ale prawda jest taka, że istnieje! Był w ZSB w Brzegu. Mikołaj to symbol, legenda i mamy taką radę – trzeba wierzyć w tę mityczną postać, jak najdłużej.