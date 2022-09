Tak podróżują seniorzy z Grodkowa. Wybrali się w Beskid Żywiecki, a humory ewidentnie im dopisują! [ZDJĘCIA]

Pierwszy dzień wycieczki w Beskid Żywiecki zakończył się wspaniałym seniorów przez liczną grupę seniorów ze Stowarzyszenia „Kwiat Jesieni" z Rychwałdu.

- Przyszli ze śpiewem i akordeonistą. Wytworzyła się nadzwyczaj rodzinna atmosfera, poszukiwanie krewnych i wspominanie wakacyjnych wyjazdów do rodziny. Kontakty ze Stowarzyszeniem „Kwiat Jesieni”zostały nawiązane przez Grodkowskich Seniorów w ubiegłym roku. Seniorzy z Rychwałdu przyjechali do Grodkowa w połowie listopada 2021r. w ramach Wieloletniego Programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” Edycja 2021 - czytamy na stronie "Grodkowscy seniorzy" na facebooku.

Tym razem seniorzy z Grodkowa zostali zaproszeni do Rychwałdu na Piknik Senioralny w ramach Projektu MRiPS „Aktywni+” Edycja 2022 pt. "Nie starzejemy się - nie mamy na to czasu". Po drodze do Rychwałdu zwiedzili także Wadowice i urokliwą Lanckoronę.

Kolejnego dnia również nie brakowało atrakcji. Przed południem seniorzy zwiedzili zabytkowy Rynek i Muzeum Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, a po południu uczestniczyli w Pikniku Senioralnym wraz z seniorami ze Stowarzyszenia „Kwiat Jesieni” z Rychwałdu i z tego co informują, impreza się udała!